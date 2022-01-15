У самарца арестовали спорткар в счет компенсации морального вреда

Судебные приставы-исполнители арестовали у жителя Самары спорткар Chevrolet Camaro в счет компенсации морального вреда.
Как сообщает региональное управление ФССП, в отношении мужчины возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании морального вреда в пользу физических лиц и одной из страховых компаний в несколько миллионов рублей. Несмотря на то, что мужчина был осведомлен о мерах, которые могут быть к нему применены по закону "Об исполнительном производстве", он не выплатил компенсации в установленный для добровольного исполнения срок.
Судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что мужчине принадлежит машина Chevrolet Camaro. Владельцу автомобиля вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и временном ограничении на выезд за пределы России. Однако данные меры не побудили мужчину оплатить задолженность.
В рамках исполнительного производства судебный приставь-исполнитель составил акт описи и ареста транспортного средства. Теперь, если должник продолжит избегать погашения задолженности, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.