У самарца арестовали спорткар в счет компенсации морального вреда

Судебные приставы-исполнители арестовали у жителя Самары спорткар Chevrolet Camaro в счет компенсации морального вреда.

Как сообщает региональное управление ФССП, в отношении мужчины возбуждено четыре исполнительных производства о взыскании морального вреда в пользу физических лиц и одной из страховых компаний в несколько миллионов рублей. Несмотря на то, что мужчина был осведомлен о мерах, которые могут быть к нему применены по закону "Об исполнительном производстве", он не выплатил компенсации в установленный для добровольного исполнения срок.

Судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что мужчине принадлежит машина Chevrolet Camaro. Владельцу автомобиля вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства и временном ограничении на выезд за пределы России. Однако данные меры не побудили мужчину оплатить задолженность.

В рамках исполнительного производства судебный приставь-исполнитель составил акт описи и ареста транспортного средства. Теперь, если должник продолжит избегать погашения задолженности, иномарка будет реализована, а вырученные средства пойдут в счет оплаты долга за причинение морального вреда.