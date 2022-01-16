В Самаре стартовал "воскресник" по уборке снега

В преддверии рабочей недели службы благоустройства наряду с коммунальными направили свои усилия на расчистку города от снега. В воскресенье, 16 января, основной акцент сделан на содержании внутриквартальных дорог.

Для этого планируется объединить усилия всех служб. Главы районов координируют работ УК, ТСЖ, МБУ, подрядных организаций на вверенных им территориях. Ход воскресника находится на контроле главы города Елены Лапушкиной.

"Основная задача — прочистить дворы и внутриквартальные дороги, для того чтобы люди завтра с утра могли спокойно проехать на работу, в школы и детские сады. Эту задачу поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Результаты мы увидим к концу дня, однако, главную оценку мы получим от горожан", — отметил Владимир Василенко.

К 11:.00 на территории города работают 450 единиц техники, 2973 дворников вышли для расчистки дворовых территорий, а 242 рабочих приводят в порядок УДС. В 12:00 Владимир Василенко провел промежуточный штаб по координации деятельности всех служб.

В Октябрьском районе провести личный контроль приехал и его глава Александр Кузнецов:

"Сегодня с самого утра производим мониторинг вверенных нам территорий, и что немаловажно — деятельность УК, ТСЖ и МБУ. В первую очередь очищаются территории возле социальных учреждений — больницам, школам, детским садам. Выстроено и взаимодействие с нашими жителями — в районную администрацию можно обратиться через любые каналы связи, а мы приложим все усилия для того, чтобы любая ситуация была разрешена".

О том, что во дворе дома по улице Ново-Садовой, 25 состоится уборка, председатель совета дома Елена Пронина узнала заранее: "У нас есть большой чат дома, где мы информируем жителей о предстоящей уборке и просим убрать свои машины. Безусловно, припаркованные автомобили мешают качественно произвести расчистку, и мы прикладываем все усилия к тому, чтобы к приезду техники, территория была свободна".