В Тольятти на воскресник по уборке снега вышли свыше 770 дворников и 86 единиц техники

В связи с обильными снегопадами глава Тольятти Николай Ренц объявил 16 января воскресник по уборке снега во дворах жилых домов и на внутриквартальных территориях общего пользования.

По данным крупных управляющих компаний, на расчистку дворов и придомовых территорий выведено 578 дворников и 27 единиц техники.

На внутриквартальных территориях общего пользования - 176 дворников и 56 единиц техники. 17 дворников привлечено администрацией г.о.Тольятти для расчистки подходов к отделениям соцзащиты, библиотекам, музеям, театрам.

Активно включились в работу представители соцблока городской администрации: на воскресник вместе с руководителями вышли 2329 работников муниципальных учреждений.

С утра управляющими микрорайоне ведётся мониторинг территорий на предмет качества очистки от снега.