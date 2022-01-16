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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области снег и наледь с придомовых территорий уберут коммунальщики

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с недавними снегопадами по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по всему региону организована уборка снега и наледи.

Вместе с городскими службами в работу включились и управляющие организации, обязанность которых  своевременно и качественно убирать снег и наледь с кровель многоквартирных домов и придомовых  территорий. Их работа на особом контроле ГЖИ. Инспекторы проводят рейды, проверяя регулярность и качество уборки снега и наледи.

Необходимо напомнить, что для проведения механизированной уборки дворовых проездов жильцам домов необходимо своевременно убрать свои транспортные средства, чтобы не мешать проходу техники.

Очищены должны быть кровли и козырьки над подъездами, дворовые проезды, входные группы (к входной группе относится крыльцо и дорожка до дворового проезда) и отмостки домов, чтобы талые воды впоследствии не попадали в подвалы.

Особое внимание уделяется очистке кровель и козырьков над подъездами, чтобы от схода наледи никто не пострадал.  При гололедице дорожки должны быть обработаны песком или противогололедным реагентом.

Если у жителей многоквартирных домов есть замечания к регулярности и качеству уборки снега, они могут обратиться в государственную жилищную инспекцию Самарской области.

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