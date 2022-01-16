Баскетбольная "Самара" проиграла "Спарте энд К" из Видного

Баскетбольная "Самара" уступила "Спарте энд К" в первом домашнем матче — 59:82, сообщает официальный сайт клуба.

Несколько минут "Самара" владела инициативой и вела в счете, но с середины стартового периода, когда наша команда допустила несколько потерь подряд, преимущество получили гости.

К концу четверти 12:10 на табло превратились в 14:28. Вернуться в игру хозяйкам, казалось, удалось за три минуты до большого перерыва: после попаданий Саиши Грант-Аллен и Дарьи Курильчук отставание в "-16" сократилось почти вдвое — 25:34. Но спартанки быстро вернули себе двузначную разницу, завершив первую половину с комфортным заделом — 27:39.

На 10-очковый рубеж "Самара" вновь вышла в начале третьего периода после точных бросков Тринити Баптист и Саиши Грант-Аллен. Но и на этот раз соперник удержал инициативу. Дарье Курильчук под занавес четверти внушила оптимизм болельщикам: 51:61. Ей же удалось с линии штрафных сократить разницу до 8 очков — "Спарта энд К" ответила рывком 13:0, за семь минут до финальной сирены фактически решив судьбу матча.

59:82 — поражение "Самары".



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Самара — Спарта энд К 59:82 (14:28, 13:11, 24:22, 8:21)

Самара, 16 января 2022 г.

Самара: Грант-Аллен (18), Баптист (13), Мазур (6), Котова (5), Новикова (2, 7 передач) — с. п., Курильчук (12), Комарова (3), Евсейчева, Пиженко.

Спарта энд К: Игнатова (21), Томпсон (11), Репникова (10), Нуритдинова (8), Федорова (3) — с. п., Ки (16), Кучина (8), Зоткина (3), Балыкова (2), Корд.

Следующий матч наша команда проведет 23 января в Новосибирске.