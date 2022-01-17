1 января 2022 года стартовала ежегодная декларационная кампания

Жителями Самарской области за дни новогодних каникул (с 1 по 9 января 2022 года) направлено в налоговые органы более 3 тыс. деклараций 3-НДФЛ. Все они поданы в электронном виде.
Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России Самарской области Светлана Карпова уточнила: "не позднее 4 мая 2022 года граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2021 году. Уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2022 года".
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества — до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.
При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках декларационной кампании.
При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности в виде штрафа и пени.
Обращаем внимание на то, что предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых вычетов. Для этого направить декларацию можно в любое время в течение года.
Заполнить и направить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ удобнее всего онлайн, через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Декларация подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно получить также в Личном кабинете в разделе "Профиль". Кроме того, при заполнении декларации 3-НДФЛ граждане могут воспользоваться программой "Декларация" на сайте ФНС России.
Жители региона также могут направить декларации в бумажном виде — в налоговые инспекции, в офисы МФЦ ("Мои документы") или по почте.
Последние комментарии
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.