В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 г. по нацпроекту

Жители Самары приглашаются к участию в отборе общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2023 году.
В соответствии с муниципальной программой "Комфортная городская среда" на 2018–2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта "Жилье и городская среда", на основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит комплексно благоустроить с учетом мнения жителей в 2023 году. Задача — сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан.
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 17 января 2022 года до 17:00 25 января. Голосование граждан по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 г., как и в прошлом, будет проводиться на федеральной платформе za.gorodsrega.ru. Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет преобразится территория или нет.
Напомним, в 2021 г. в голосовании за общественные пространства, претендующие на благоустройство в 2022 году, приняли участие почти 200 тыс. самарцев. В итоге сформирован ТОП-5 территорий, преображение которых начнется уже в этом году. Это городской парк культуры и отдыха "Молодежный", парк "Воронежские озера", сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в пос. Управленческий, сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской. Уже определена подрядная организация и заключен муниципальный контракт со сроком реализации в два этапа — 2022–2023 годы.
Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2023 год
Железнодорожный район
1 Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)
2 Бульвар по ул. Чернореченской
3 Сквер в пос. Толевый
4 Сквер у Поликлиники № 13
5 Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина
6 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 75 по ул. Гагарина)
7 Комсомольская площадь
8 Парк Щорса
Кировский район
9 Территория у УСЦ "Грация" на ул. Победы
10 Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова
11 Территория в районе дома № 383 по проспекту Кирова
12 Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса
13 Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 по ул. Черемшанской
14 Сквер по Зубчаниновскому шоссе
15 Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников
16 Сквер на пересечении улиц Победы и Советской
17 Лесопарк 60-летия Советской власти
Красноглинский район
18 Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13
19 Сквер у кафе "Радуга" в пос. Управленческий
20 Бульвар пос. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор)
21 Сквер квартала 4 пос. Мехзавод
22 Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова
23 Бульвар по ул. Сергея Лазо
24 Бульвар Молодежи
25 Сквер "Южный" в пос. Красная Глинка
26 Сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка
27 Сквер у общежития в пос. Красная Глинка
28 Сквер в районе д. 5 по ул. Симферопольской
29 Сквер у кинотеатра "Космос" в пос. Управленческий
30 Сквер в районе д. 11 — 13 по ул. Ногина
Куйбышевский район
31 Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")
32 Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам
33 Сквер Скорбящей Матери
Ленинский район
34 Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1 очереди набережной реки Волги до Центральной спасательной станции
35 Сквер у памятника Чапаеву
36 Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской
37 Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)
38 Ильинская площадь
39 Чкаловский сквер № 1
40 Чкаловский сквер № 2
41 Сквер Галактионова
42 Территория, прилегающая к цирку, дворцу спорта
43 Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
44 Сквер по улице Коммунистической
45 Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа Самара
46 Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе
Октябрьский район
47 Сквер в районе д. 22 — 24 по ул. Ново-Садовой
48 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина)
49 Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского
50 Площадь имени Д. И. Козлова
51 Территория Постникова оврага
52 "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького
53 Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина
54 Сквер по районе д. 32 по ул. Осипенко
55 Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди Набережной реки Волга
56 Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев
57 Сквер в районе д. 8 по ул. Ново-Садовой
58 Сквер у Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
59 Сквер у областной библиотеки
60 Сквер на площади Памяти
61 Сквер на площади Героев 21 Армии
62 Сквер у проходной ГП "ЗИМ" (ул. Ново-Садовая около д. 106)
Промышленный район
63 Бульвар по ул. Стара Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной
64 Детский сквер по ул. Победы
65 Воронежский бульвар № 1
66 Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по ул. Силина)
67 Сквер в районе д. 29 по ул. Демократической
68 Аллея Трудовой Славы
69 Воронежский бульвар № 2
70 Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда
71 Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)
Самарский район
72 Территория от ул. Комсомольской до ул. Венцека
73 Сквер на Хлебной площади
74 Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина
75 Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников
76 Сквер "Три вяза"
77 Площадь Дзержинского
78 Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской)
Советский район
79 Парк Дружбы
80 Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)
81 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)
82 Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной)
83 Сквер "Самарец"
84 Сквер Экономистов
85 Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного переулка)
График приема письменных предложений:
Понедельник, вторник, среда, четверг — с 9.00 до 17.00 часов.
Пятница — с 9.00 до 16.00 часов.
График приема устных и электронных предложений:
Ежедневно, круглосуточно.
Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке.
Предложение должно содержать:
— фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;
— номер контактного телефона;
— наименование общественной территории.
Сроки рассмотрения предложений — в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений.
Прием предложений осуществляется в следующих формах:
• устная — по городскому многоканальному номеру 8 (846) 266-54-54;
• письменная — по почте (г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А, с пометкой на конвертах "Комфортная городская среда");
• электронная — на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары по ссылке.