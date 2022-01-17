В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2023 г. по нацпроекту

Жители Самары приглашаются к участию в отборе общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству в 2023 году.

В соответствии с муниципальной программой "Комфортная городская среда" на 2018–2024 годы, которая реализуется в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта "Жилье и городская среда", на основе собранных предложений будет сформирован перечень общественных территорий для рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит комплексно благоустроить с учетом мнения жителей в 2023 году. Задача — сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан.

Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 17 января 2022 года до 17:00 25 января. Голосование граждан по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 г., как и в прошлом, будет проводиться на федеральной платформе za.gorodsrega.ru. Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет преобразится территория или нет.

Напомним, в 2021 г. в голосовании за общественные пространства, претендующие на благоустройство в 2022 году, приняли участие почти 200 тыс. самарцев. В итоге сформирован ТОП-5 территорий, преображение которых начнется уже в этом году. Это городской парк культуры и отдыха "Молодежный", парк "Воронежские озера", сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в пос. Управленческий, сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской. Уже определена подрядная организация и заключен муниципальный контракт со сроком реализации в два этапа — 2022–2023 годы.

Предлагаемый перечень для отбора общественных территорий городского округа Самара на 2023 год

Железнодорожный район

1 Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

2 Бульвар по ул. Чернореченской

3 Сквер в пос. Толевый

4 Сквер у Поликлиники № 13

5 Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина

6 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 75 по ул. Гагарина)

7 Комсомольская площадь

8 Парк Щорса

Кировский район

9 Территория у УСЦ "Грация" на ул. Победы

10 Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова

11 Территория в районе дома № 383 по проспекту Кирова

12 Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов №№ 476, 478 по проспекту Карла Маркса

13 Пешеходная зона в районе домов №№ 137, 139 по ул. Черемшанской

14 Сквер по Зубчаниновскому шоссе

15 Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

16 Сквер на пересечении улиц Победы и Советской

17 Лесопарк 60-летия Советской власти

Красноглинский район

18 Территория в мкр. Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13

19 Сквер у кафе "Радуга" в пос. Управленческий

20 Бульвар пос. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор)

21 Сквер квартала 4 пос. Мехзавод

22 Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова

23 Бульвар по ул. Сергея Лазо

24 Бульвар Молодежи

25 Сквер "Южный" в пос. Красная Глинка

26 Сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка

27 Сквер у общежития в пос. Красная Глинка

28 Сквер в районе д. 5 по ул. Симферопольской

29 Сквер у кинотеатра "Космос" в пос. Управленческий

30 Сквер в районе д. 11 — 13 по ул. Ногина

Куйбышевский район

31 Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь")

32 Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам

33 Сквер Скорбящей Матери

Ленинский район

34 Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1 очереди набережной реки Волги до Центральной спасательной станции

35 Сквер у памятника Чапаеву

36 Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

37 Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)

38 Ильинская площадь

39 Чкаловский сквер № 1

40 Чкаловский сквер № 2

41 Сквер Галактионова

42 Территория, прилегающая к цирку, дворцу спорта

43 Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)

44 Сквер по улице Коммунистической

45 Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа Самара

46 Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе

Октябрьский район

47 Сквер в районе д. 22 — 24 по ул. Ново-Садовой

48 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина)

49 Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского

50 Площадь имени Д. И. Козлова

51 Территория Постникова оврага

52 "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького

53 Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

54 Сквер по районе д. 32 по ул. Осипенко

55 Бульвар, соединяющий 2 и 4 очереди Набережной реки Волга

56 Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев

57 Сквер в районе д. 8 по ул. Ново-Садовой

58 Сквер у Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

59 Сквер у областной библиотеки

60 Сквер на площади Памяти

61 Сквер на площади Героев 21 Армии

62 Сквер у проходной ГП "ЗИМ" (ул. Ново-Садовая около д. 106)

Промышленный район

63 Бульвар по ул. Стара Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной

64 Детский сквер по ул. Победы

65 Воронежский бульвар № 1

66 Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по ул. Силина)

67 Сквер в районе д. 29 по ул. Демократической

68 Аллея Трудовой Славы

69 Воронежский бульвар № 2

70 Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда

71 Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской)

Самарский район

72 Территория от ул. Комсомольской до ул. Венцека

73 Сквер на Хлебной площади

74 Сквер на пересечении улиц Степана Разина и князя Григория Засекина

75 Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников

76 Сквер "Три вяза"

77 Площадь Дзержинского

78 Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской)

Советский район

79 Парк Дружбы

80 Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной)

81 Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

82 Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной)

83 Сквер "Самарец"

84 Сквер Экономистов

85 Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного переулка)