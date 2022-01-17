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Россельхозбанк расширяет возможности по электронной регистрации ипотечных сделок

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк выпустил обновления своего сервиса Электронной регистрации сделок с недвижимостью. Теперь воспользоваться услугой могут клиенты, приобретающие недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынках, включая индивидуальное жилищное строительство.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Все сделки по приобретению недвижимости с ипотечным кредитом Россельхозбанка с сегодняшнего дня можно зарегистрировать электронным путем. Сервис значительно экономит время участников сделки, вся процедура регистрации для клиентов проводится в момент получения ипотечного кредита, а срок регистрации перехода права собственности составит от одного до пяти дней (вместо 11 дней при регистрации через МФЦ).

После подписания договора приобретения недвижимости, все документы, необходимые для государственной регистрации сделки, банк по защищенному цифровому каналу направит в Росреестр. Готовый результат в виде официального документа придет клиенту в личный кабинет на портале Свое Жилье.

Основные преимущества электронной регистрации:

Экономия времени на этапе государственной регистрации сделки с недвижимостью.

Оперативное информирование о статусе регистрации участников сделки.

Безопасная передача документов по сделке, с исключением доступа к ним со стороны третьих лиц.

Возможность оформления регистрации даже при нахождении покупателя и продавца в разных регионах страны.

Удобство использования электронного документа о регистрации.

"Все ипотечные сделки в Россельхозбанке теперь можно зарегистрировать в Росреестре электронным способом. РСХБ предлагает максимально широкие возможности удаленной регистрации на рынке и полностью сохраняет конфиденциальность данных клиентов в такой важной в жизни финансовой операции. Электронная регистрация особенно актуальна для труднодоступных районов и сельских территорий, наша услуга поможет клиентам сэкономить время и даст возможность почувствовать удобство и безопасность современного цифрового банкинга", — отметила Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. На правах рекламы.

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