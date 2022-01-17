В правительстве региона обсудили вопросы безопасности во время крещенских купаний

В понедельник, 17 января, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.
Центральными темами обсуждения стали готовность региона к неблагоприятным погодным условиям и подготовка к крещенским купаниям.
Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что 15 января на территории области из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение грузовых и маршрутных транспортных средств на восьми участках автомобильных дорог. Сейчас движение транспорта там восстановлено.
"У нас были сильные снегопады, и в целом муниципалитеты и областные службы неплохо отработали вопросы расчистки улиц. Тем не менее большое количество жалоб остается на нерасчищенные тротуары. Прошу глав муниципалитетов на это обратить внимание", — обратился к участникам совещания председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Отдельно участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан в местах крещенских купаний. На территории региона в этом году оборудованы места для купания — как на открытых водоемах, так и на территориях православных храмов. На местах будет организовано дежурство сотрудников МЧС, правоохранительных органов и медработников.
"Коллеги, необходимо информировать людей о возможных последствиях для здоровья, если человек имеет какие-то хронические заболевания", — напомнил Виктор Кудряшов.
Как отметили участники совещания, особенно риски возрастают в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.