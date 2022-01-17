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В правительстве региона обсудили вопросы безопасности во время крещенских купаний

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 января, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.

Центральными темами обсуждения стали готовность региона к неблагоприятным погодным условиям и подготовка к крещенским купаниям.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что 15 января на территории области из-за неблагоприятных погодных условий было ограничено движение грузовых и маршрутных транспортных средств на восьми участках автомобильных дорог. Сейчас движение транспорта там восстановлено.

"У нас были сильные снегопады, и в целом муниципалитеты и областные службы неплохо отработали вопросы расчистки улиц. Тем не менее большое количество жалоб остается на нерасчищенные тротуары. Прошу глав муниципалитетов на это обратить внимание", — обратился к участникам совещания председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан в местах крещенских купаний. На территории региона в этом году оборудованы места для купания — как на открытых водоемах, так и на территориях православных храмов. На местах будет организовано дежурство сотрудников МЧС, правоохранительных органов и медработников.

"Коллеги, необходимо информировать людей о возможных последствиях для здоровья, если человек имеет какие-то хронические заболевания", — напомнил Виктор Кудряшов.

Как отметили участники совещания, особенно риски возрастают в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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