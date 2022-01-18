Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта "Производительность труда"

Самарская область отмечена как лучшая по реализованным проектам в 2021 году и вошла в топ-5 лидеров в сфере организации работы региональных центров компетенций. Об этом стало известно на итоговом семинаре, который был посвящен целям и задачам на новый 2022 год и результатам работы РЦК в сфере производительности труда в 2021 году.

Правительство Самарской области ставит перед собой задачу по повышению экономического потенциала региона в целом и деятельности каждого предприятия в отдельности. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что именно повышение производительности труда является ключевым фактором развития региона. Национальный проект "Производительность труда" помогает предприятиям получать значительный экономический эффект, благодаря которому улучшаются условия труда и доходы работников.

Основные плановые показатели национального проекта "Производительность труда" в Самарской области в 2021 году значительно перевыполнены. 116 предприятий региона являются участниками нацпроекта. На 87 предприятиях проекты по повышению производительности труда завершены с хорошими показателями.

"В планах на 2022 год увеличить количество участников нацпроекта до 121 предприятия. В настоящее время еще семь предприятий под управлением РЦК приступят к освоению бережливых технологий", — рассказал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда" инициирован президентом страны Владимиром Путиным и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на 5% к 2024 году. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий. Таким образом, предприятия имеют возможность за счет мер господдержки внедрить инструменты бережливого производства, увеличить эффективность производственных процессов, сократить издержки, повысить рентабельность производства.

В нашем регионе с помощью РЦК безвозмездная поддержка по внедрению бережливого производства оказывается предприятиям из пяти отраслей, являющихся приоритетными для губернии — строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и торговля. При этом, выручка предприятия-претендента должна быть от 400 млн рублей в год, а доля участия иностранного капитала не должна превышать 50%. Все предприятия, отвечающие этим трем условиям, могут зарегистрироваться на сайте " Производительность.рф " и подать заявку на участие в нацпроекте.

Помимо очевидной выгоды от улучшения производительности труда, участники нацпроекта получают стимулирующие меры поддержки. К примеру, — льготный займ из Фонда развития промышленности (ФРП) под 1% годовых на срок до 5 лет, а также инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Новой мерой поддержки в 2021 году стала возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс. Так, ПАО "ОДК-Кузнецов" по итогам конкурсного отбора попало в число 15 российских предприятий на право создания флагманских корпоративных центров по рационализации. Открытие такой Точки кипения Hi-Tech уже состоялось на 10 декабря 2021 года.

Нововведением станет также система добровольной сертификации специалистов по бережливому производству. Как прокомментировали эксперты Федерального центра компетенций, три уровня сертификации позволят получить подтверждение своей квалификации и опыта от лидера, обладающего колоссальной компетенцией в сфере применения инструментов бережливого производства".