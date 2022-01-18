Наблюдательный совет банка "Открытие" рассмотрел вопрос о присоединении РГС Банка

17 января 2022 года Наблюдательный совет банка "Открытие" вынес на рассмотрение единственного акционера — Банка России вопрос о присоединении РГС Банка. Решение Банка России ожидается в феврале 2022 года.

Интеграция РГС Банка будет осуществляться в соответствии со стратегией группы "Открытие".

Присоединение РГС Банка позволит оптимизировать структуру розничного бизнеса группы на российском рынке, централизовать управленческие функции, сократить расходы на маркетинг и рекламу, унифицировать операционную модель и ИТ-системы интегрируемых банков, а также реализовать синергии от объединения региональных сетей. Все это позволит достичь значительного сокращения издержек группы "Открытие".

Интеграцию РГС Банка планируется завершить до конца 2022 года.