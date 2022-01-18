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ВТБ: в 2022 году российские банки привлекут рекордный объем средств физлиц

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году население России перейдет к сберегательной модели и обеспечит рекордный за 5 лет прирост рублевых депозитов — порядка 1,4 трлн рублей. Этому будут способствовать повышение ставок, девалютизация сбережений и возвращение в банки наличных. Об этом заявил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

Переход ЦБ РФ к политике повышения ключевой ставки в 2021 году привел к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Также рынок изменился структурно — если в 2020 году россияне активно выводили деньги с депозитов на накопительные и карточные счета, чтобы держать их "под рукой", то во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась — основной приток сбережений населения размещался в рублевые вклады. Эти тенденции на рынке сбережений в 2022 году только укрепятся.

По оценке экспертов ВТБ, для населения в целом сохранится благоприятный к сбережениям уровень доходности. Между тем при отсутствии форс-мажорных факторов маловероятно, что регулятор будет продолжать существенное ужесточение кредитно-денежной политики, а значит, основной индикатор рынка ставок будет некоторое время находиться на максимальных значениях за последние несколько лет, а затем начнет снижаться.

Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2 — 2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам. Сейчас возможно появление сберегательных продуктов с двузначными ставками, но это будут лимитированные предложения с дополнительными издержками для клиентов или для ограниченной аудитории (например, в рамках сезонных акций). Банкам невыгодно формировать дорогие пассивные портфели в преддверии возможного снижения ключевой ставки и в условиях жесткой конкуренции на рынке кредитования. Поэтому прежде чем открывать сберегательный продукт под двузначную ставку, необходимо тщательно ознакомиться с условиями и определить для себя возможные "подводные камни" этих предложений. В целом по рынку средние ставки по вкладам будут варьироваться возле 8-8,5%, на такую доходность можно ориентироваться в качестве рационального вложения.

Высокий относительно 2021 года уровень ставок по вкладам в нынешнем году приведет к рекордному за 5 лет приросту остатков на рублевых депозитах — порядка 1,4 трлн рублей. Помимо выгодных ставок, ключевыми триггерами также станут продолжение девалютизации сбережений на фоне стабильного рубля, возврат в банки наличных сбережений, стабилизация занятости и ожидаемый рост заработных плат, индексация пенсий.

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