Фонд капремонта просит доступ к персональным данным, чтобы эффективнее взыскивать долги с населения

Руководство Фонда капитального ремонта Самарской области намерено выйти с инициативой о расширении полномочий в части доступа к персональным данным жителей. Пока организация не является полноценным оператором персональных данных и это мешает работе с должниками. Об этом заявил представитель ФКР на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Губернской думы во вторник, 18 января.
Отчитываясь о ходе реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории губернии в 2021 г. и планах на 2022 г., представитель Фонда заявил, что имеются определенные проблемы при проведении претензионной работы с должниками — общая задолженность уже достигла 1,7 млрд рублей.
Как показала практика, наличие судебного решения в отношении должника не всегда позволяет взыскать с него в полной мере, поскольку фонд не является организацией, которая может получать персональные данные — паспорта либо СНИЛС. И именно эти данные необходимы для успешной работы приставов или финансовых организаций.
"К сожалению, получить с Росреестра данные мы не можем. В этой связи мы будем обращаться в очередной раз с инициативой в правительство, чтобы сделать фонд полноценным получателем и оператором персональных данных", — сказал представитель Фонда.
При этом собираемость взносов за 11 месяцев прошлого года достигла 93,3% — всего получено взносов на сумму 3 млрд 142 млн рублей.
С начала реализации программы капремонта, которая стартовала в 2014 г., было начислено взносов на 23 млрд 657 млн, а собрано 22 млрд 046 млн рублей или 93,2%.
Задолженность со стороны жителей домов на начало прошлого года составляла 1 млрд 713 млн рублей. За одиннадцать месяцев Фондом было направлено 232 787 претензий в адрес должников на сумму 1 млрд 300 млн, подготовлено 21 тысяча исковых заявлений на сумму 190 млн, направлено в суд 15 тысяч исков на сумму 151 млн рублей. Успешно взыскано в суде и погашено 132 млн и получено исполнительных листов на 139 млн рублей.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается