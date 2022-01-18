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ЖКХ и благоустройство Общество

Фонд капремонта просит доступ к персональным данным, чтобы эффективнее взыскивать долги с населения

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство Фонда капитального ремонта Самарской области намерено выйти с инициативой о расширении полномочий в части доступа к персональным данным жителей. Пока организация не является полноценным оператором персональных данных и это мешает работе с должниками. Об этом заявил представитель ФКР на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Губернской думы во вторник, 18 января.

Отчитываясь о ходе реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории губернии в 2021 г. и планах на 2022 г., представитель Фонда заявил, что имеются определенные проблемы при проведении претензионной работы с должниками — общая задолженность уже достигла 1,7 млрд рублей.

Как показала практика, наличие судебного решения в отношении должника не всегда позволяет взыскать с него в полной мере, поскольку фонд не является организацией, которая может получать персональные данные — паспорта либо СНИЛС. И именно эти данные необходимы для успешной работы приставов или финансовых организаций.

"К сожалению, получить с Росреестра данные мы не можем. В этой связи мы будем обращаться в очередной раз с инициативой в правительство, чтобы сделать фонд полноценным получателем и оператором персональных данных", — сказал представитель Фонда.

При этом собираемость взносов за 11 месяцев прошлого года достигла 93,3% — всего получено взносов на сумму 3 млрд 142 млн рублей.

С начала реализации программы капремонта, которая стартовала в 2014 г., было начислено взносов на 23 млрд 657 млн, а собрано 22 млрд 046 млн рублей или 93,2%.

Задолженность со стороны жителей домов на начало прошлого года составляла 1 млрд 713 млн рублей. За одиннадцать месяцев Фондом было направлено 232 787 претензий в адрес должников на сумму 1 млрд 300 млн, подготовлено 21 тысяча исковых заявлений на сумму 190 млн, направлено в суд 15 тысяч исков на сумму 151 млн рублей. Успешно взыскано в суде и погашено 132 млн и получено исполнительных листов на 139 млн рублей.

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