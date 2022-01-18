ПСБ запустил акцию "150 000₽ за инвестиции в ПИФ" для розничных клиентов.
Поучаствовать в акции могут все клиенты, которые приобретут паи любого из шести открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) под управлением УК ПСБ на сумму от 5 000 рублей в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ.
Фонды различаются по составу, структуре активов и инвестиционным стратегиям, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант, в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Максимальная доходность открытых фондов под управлением УК ПСБ за 2021 год составила 23,15%*.
Фонд "Промсвязь — Перспективные вложения" инвестирует в акции перспективных российских компаний, имеющих значительный потенциал роста.
Фонд "Промсвязь — Акции" дает возможность инвестирования в акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей промышленности. Стратегия ориентирована на получение финансового результата, превышающего доходность индекса МосБиржи.
Фонд "Промсвязь — Облигации" инвестирует в надежные инструменты денежного рынка — рублевые облигации системообразующих компаний российской экономики и подойдет консервативным инвесторам.
Портфель "Промсвязь — Фонд смешанных инвестиций" включает в себя акции и облигации наиболее перспективных с точки зрения роста российских компаний. Управление активами фонда нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.
Уникальный для рынка "Промсвязь — Оборонный" — простой способ поддержать отечественную оборонную отрасль. Основу фонда составляют облигации предприятий, связанных с российским ОПК, что позволяет ему показывать устойчивую динамику.
"Промсвязь — Окно возможностей" инвестирует средства преимущественно в акции компаний средней и малой капитализации, имеющие высокий потенциал роста (не входят в индекс "голубых фишек" МосБиржи).
Акция продлится в период с 17 января по 28 февраля 2021 г. Победитель будет определен 14 марта посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников. В акции разыгрывается главный приз — 150 000 рублей и 10 дополнительных призов по 1 000 рублей.
С подробной информацией и полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.
*Доходность ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Перспективные вложения" за 1 год на 30.12.2021 г.
По состоянию на 30.12.2021 ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Перспективные вложения" показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 1 месяц: +3,31%; 3 месяца: -4,18%; 6 месяцев: +6,19%; 1 год: +23,15%; с начала года: +23,15%; 3 года: +111,16%; 5 лет: +138,59%.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Промсвязь". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Акции". Правила фонда зарегистрированы ФСФр России 23 марта 2005 г. за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Фонд смешанных инвестиций". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Облигации". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23 марта 2005 г. за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Оборонный". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09 декабря 2010 г. за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Перспективные вложения". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10 сентября 2004 г. за № 0257-74113429. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь — Окно возможностей". Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.09.2021 за № 4614 (далее — "Фонды"). Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. www.upravlyaem.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО "УК Промсвязь" приводятся без учета надбавок/скидок и налогообложения.