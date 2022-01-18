ПСБ запустил акцию "150 000₽ за инвестиции в ПИФ" для розничных клиентов.

Поучаствовать в акции могут все клиенты, которые приобретут паи любого из шести открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) под управлением УК ПСБ на сумму от 5 000 рублей в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ.

Фонды различаются по составу, структуре активов и инвестиционным стратегиям, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант, в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Максимальная доходность открытых фондов под управлением УК ПСБ за 2021 год составила 23,15%*.

Фонд "Промсвязь — Перспективные вложения" инвестирует в акции перспективных российских компаний, имеющих значительный потенциал роста.

Фонд "Промсвязь — Акции" дает возможность инвестирования в акции ведущих российских компаний и предприятий различных отраслей промышленности. Стратегия ориентирована на получение финансового результата, превышающего доходность индекса МосБиржи.

Фонд "Промсвязь — Облигации" инвестирует в надежные инструменты денежного рынка — рублевые облигации системообразующих компаний российской экономики и подойдет консервативным инвесторам.

Портфель "Промсвязь — Фонд смешанных инвестиций" включает в себя акции и облигации наиболее перспективных с точки зрения роста российских компаний. Управление активами фонда нацелено на достижение высокого уровня доходности при умеренных рисках инвестирования.

Уникальный для рынка "Промсвязь — Оборонный" — простой способ поддержать отечественную оборонную отрасль. Основу фонда составляют облигации предприятий, связанных с российским ОПК, что позволяет ему показывать устойчивую динамику.

"Промсвязь — Окно возможностей" инвестирует средства преимущественно в акции компаний средней и малой капитализации, имеющие высокий потенциал роста (не входят в индекс "голубых фишек" МосБиржи).

Акция продлится в период с 17 января по 28 февраля 2021 г. Победитель будет определен 14 марта посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников. В акции разыгрывается главный приз — 150 000 рублей и 10 дополнительных призов по 1 000 рублей.

С подробной информацией и полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.