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ЖКХ и благоустройство Общество

Что волновало жителей Самарской области в первую рабочую неделю года

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 525 сообщений в социальных сетях взяли в работу органы власти Самарской области за первую рабочую неделю 2022 года. 70% сообщений, попавших в систему мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент", касались уборки снега с проезжей части и тротуаров, расчистки внутриквартальных проездов и вывоза снега.

Центр управления регионом Самарской области передавал проблемные адреса, где требуется организовать расчистку снега, в муниципалитеты, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и федеральные ведомства, в том числе специалистам Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

В первую очередь службы благоустройства бросили все силы на расчистку дорог, по которым следует общественный транспорт, также на особом контроле — подходы к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и поликлиникам, расчистка трамвайных путей и остановочных павильонов.

Больше всего "снежных" инцидентов было зафиксировано в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске и Новокуйбышевске. Качество уборки снега вызвало много вопросов также у жителей Красноярского, Волжского, Кошкинского, Кинель-Черкасского, Шигонского, Челно-Вершинского районов.

Жители Самары обратили внимание на организацию движения и содержание пешеходных дорожек на перекрестке Московского шоссе и Советской Армии, где ведется масштабное строительство транспортной развязки.

Минтранс исправил ситуацию, тротуар с оживленным пешеходным трафиком привели в порядок. Что касается организации работы светофора, ведомство ответило, что объект установлен в соответствии с временной схемой организации дорожного движения, согласованной с УГИБДД ГУ МВД по Самарской области.

Жители Кинель-Черкасского района обратили внимание в соцсетях на состояние мостового перехода: "Мост через Кинель никто не почистил. На проезжей части — сугробы возле ограждения ещё с прошлого снегопада остались, пешеходную дорожку оба выходных дня люди сами себе пробивали, натоптали уже так, что скоро наравне с ограждением будем ходить, разойтись с другими пешеходами невозможно, некоторые вынуждены на ограждение вставать".

Мост расчистили, а в группах Кинель-Черкасского района появился пост-благодарность за работу служб благоустройства.

По поручению главы региона Государственная жилищная инспекция усилила контроль за очисткой кровель жилых домов и придомовых территорий от снега и наледи. Важно отметить, что после сильных снегопадов управляющие организации обязаны проводить механизированную уборку, о которой предупреждают жителей с просьбой убрать из дворов транспортные средства.

Если погода позволяет, придомовые территории очищаются от снега и наледи дворниками вручную. Если УК не выполняют свои обязанности, можно направить официальное обращение в ГЖИ, чтобы инспекторы проконтролировали их работу. Это можно сделать с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru, по электронной почте: info@gzhi-samara.ru.

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