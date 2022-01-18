Что волновало жителей Самарской области в первую рабочую неделю года

3 525 сообщений в социальных сетях взяли в работу органы власти Самарской области за первую рабочую неделю 2022 года. 70% сообщений, попавших в систему мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент", касались уборки снега с проезжей части и тротуаров, расчистки внутриквартальных проездов и вывоза снега.
Центр управления регионом Самарской области передавал проблемные адреса, где требуется организовать расчистку снега, в муниципалитеты, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и федеральные ведомства, в том числе специалистам Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".
В первую очередь службы благоустройства бросили все силы на расчистку дорог, по которым следует общественный транспорт, также на особом контроле — подходы к социальным объектам: школам, детским садам, больницам и поликлиникам, расчистка трамвайных путей и остановочных павильонов.
Больше всего "снежных" инцидентов было зафиксировано в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске и Новокуйбышевске. Качество уборки снега вызвало много вопросов также у жителей Красноярского, Волжского, Кошкинского, Кинель-Черкасского, Шигонского, Челно-Вершинского районов.
Жители Самары обратили внимание на организацию движения и содержание пешеходных дорожек на перекрестке Московского шоссе и Советской Армии, где ведется масштабное строительство транспортной развязки.
Минтранс исправил ситуацию, тротуар с оживленным пешеходным трафиком привели в порядок. Что касается организации работы светофора, ведомство ответило, что объект установлен в соответствии с временной схемой организации дорожного движения, согласованной с УГИБДД ГУ МВД по Самарской области.
Жители Кинель-Черкасского района обратили внимание в соцсетях на состояние мостового перехода: "Мост через Кинель никто не почистил. На проезжей части — сугробы возле ограждения ещё с прошлого снегопада остались, пешеходную дорожку оба выходных дня люди сами себе пробивали, натоптали уже так, что скоро наравне с ограждением будем ходить, разойтись с другими пешеходами невозможно, некоторые вынуждены на ограждение вставать".
Мост расчистили, а в группах Кинель-Черкасского района появился пост-благодарность за работу служб благоустройства.
По поручению главы региона Государственная жилищная инспекция усилила контроль за очисткой кровель жилых домов и придомовых территорий от снега и наледи. Важно отметить, что после сильных снегопадов управляющие организации обязаны проводить механизированную уборку, о которой предупреждают жителей с просьбой убрать из дворов транспортные средства.
Если погода позволяет, придомовые территории очищаются от снега и наледи дворниками вручную. Если УК не выполняют свои обязанности, можно направить официальное обращение в ГЖИ, чтобы инспекторы проконтролировали их работу. Это можно сделать с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru, по электронной почте: info@gzhi-samara.ru.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается