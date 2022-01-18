Правительство РФ выделит регионам миллиарды рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией

Во вторник, 18 января, координационный совет по СOVID-19 во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным обсудил новые меры борьбы с "омикроном". Самарскую область на заседании представлял губернатор Дмитрий Азаров. Об итогах совета проинформирован президент РФ Владимир Путин.
Председатель правительства РФ поручил главам республик, краев и областей активизировать работу на фоне распространения штамма "омикрон". По словам Мишустина, региональным властям необходимо эффективно организовать деятельность медицинских учреждений и службы скорой помощи, "горячих" телефонных линий, а также активно привлекать студентов-медиков, волонтеров для взаимодействия с людьми старшего возраста.
Напомним, вчера на заседании оперативного штаба губернатор Дмитрий Азаров дал ряд конкретных поручений, касающихся подготовки Самарской области к работе в условиях новой волны коронавирусной инфекции.
Сегодня в ходе заседания Михаил Мишустин также поставил задачу обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене. "Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 млрд руб. на лекарства, часть препаратов закупим централизованно и направим на это еще 15 млрд рублей", - сообщил глава правительства РФ.
В Самарской области сегодня амбулаторные пациенты с коронавирусом получают бесплатные препараты, приобретенные за счет федерального бюджета. Люди с диагнозом "ОРВИ" получают лечение за счет регионального бюджета на старте терапии.
Как подчеркнула премьер-министр Татьяна Голикова, основная нагрузка подъема заболеваемости будет приходиться на амбулаторную сеть.
"Уже сейчас необходимо обеспечить медработников первичного звена СИЗ, провести обучение медперсонала, организовать отдельные зоны для приема пациентов и установить графики дежурств врачей, а также расширить применение телемедицины", - отметила Татьяна Голикова.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о проверке работы службы 122, созданной по поручению президента. Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость контроля за временем дозвона и качеством оказания консультативных услуг: "Ситуация в стране непростая, и все центры должны работать без сбоев".
Напомним, сегодня в Самарской области пациентов с коронавирусом принимают 28 больниц, в которых развернуто 3414 коек. Регион имеет 38% свободных мест, что позволяет полностью обеспечить потребность больных в стационарном лечении. Тем не менее разработан план по развертыванию в течение двух недель всех коек, которые ранее были перепрофилированы под лечение не ковидных случаев. При необходимости к 31 января будет развернуто 8,5 тыс. мест.
Укрепляется и неотложная помощь - буквально вчера станции "скорой" получили еще 30 автомобилей.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: "Надеюсь, что наш опыт расширения возможностей неотложной помощи будет успешным. Автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи сыграют очень важную роль в противодействии распространения коронавирусной инфекции на территории региона и оказании качественной и оперативной медицинской помощи. Сейчас на смену ежедневно выходят 217 бригад скорой помощи, скоро будет 247. Дополнительно ввели 30 бригад. Готовимся во всеоружии встретить новую волну коронавирусной инфекции".
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Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.