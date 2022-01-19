"Крылья Советов" обыграли венгерский "Сегед"

Во вторник, 18 января, в Белеке на сборе "Крылья Советов" обыграли "Сегед" из Венгрии.
Самарцы одержали победу со счетом 2:0.
На 10-й минуте гол забил Максим Глушенков. И в начале второго тайма, на 49 минуте, Антон Зиньковский.
Следующий матч "Крыльев Советов" пройдет 22 января со словенским "Целе".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?