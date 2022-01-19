Полмиллиарда рублей освоит в 2022 г. "Балтийская строительная компания – СПБ" на ремонте дорог в Тольятти

Мэрия Тольятти определилась с подрядчиком, который отремонтирует дороги общего пользования местного значения в городе. Начальная цена контракта составляла 528,5 млн рублей.

На торги заявились два участника — АО "Балтийская строительная компания — СПБ", предложившее выполнить ремонт за 528,5 млн рублей и ООО "Строительно-производственная компания "Дорстрой", оценившее свои работы в 517,9 млн рублей.

Победителем стала "Балтийская строительная компания — СПБ". Ей предстоит отремонтировать объекты в Центральном и Комсомольском районах.

Подрядчик должен приступить к дорожным работам в конце января, а завершить — до 1 октября 2022 г.