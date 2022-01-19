Дарья Касаткина завершила выступление на Australian Open в парном разряде

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и россиянка Людмила Самсонова проиграли американкам Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик в первом круге Australian Open в парном разряде, пишет championat.com.

Матч состоялся в Мельбурне на стадионе "Мельбурн Парк. Корт 12". Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась победой американских спортсменок со счетом 6:3, 6:3.

Напомним, Дарья Касаткина вышла во второй круг AO в одиночном разряде, обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель — 6:3, 6:1. Людмила Самсонова также прошла во второй круг, победив американку Эмину Бектас со счётом 7:5, 6:4.