В Самарской области пропал 59-летний мужчина

В Самарской области разыскивают пропавшего 59-летнего Александра Николаева, сообщает региональное ГУ МВД.
8 января мужчина ушел из дома ул. 50 лет СССР с. Каменный Брод Челно-Вершинского района и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 165-170 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, черные глаза, над правой бровью шрам длиной 1,5 см, на обоих плечах татуировки в виде лепестков, был одет в черную толстовку с капюшоном, коричневую крутку, короткие зимние сапоги черного цвета. Документов при себе не имеет.
Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)51-22802, 8(846)51-22335 или 112.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.