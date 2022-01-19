В Самарской области пропал 59-летний мужчина

В Самарской области разыскивают пропавшего 59-летнего Александра Николаева, сообщает региональное ГУ МВД.

8 января мужчина ушел из дома ул. 50 лет СССР с. Каменный Брод Челно-Вершинского района и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, черные глаза, над правой бровью шрам длиной 1,5 см, на обоих плечах татуировки в виде лепестков, был одет в черную толстовку с капюшоном, коричневую крутку, короткие зимние сапоги черного цвета. Документов при себе не имеет.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)51-22802, 8(846)51-22335 или 112.