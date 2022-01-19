Банк "Открытие" и Visa разыграют три круиза в Арктику

Банк "Открытие" запускает акцию "Открывая привилегии, откройте Арктику!" для премиальных клиентов — держателей карт Visa Signature. Акция пройдет в три этапа с 24 января по 27 марта 2022 года. На каждом из этапов будет разыгрываться главный приз — круиз на две персоны на острова Врангеля и Геральд.
Круиз на экспедиционном судне с размещением в каюте категории "Люкс Worsley" состоится с 25 июля по 6 августа 2022 года.
Кроме того, на каждом из этапов будут разыграны 200 кешбэков в размере 100% трат за один из дней акции. Максимальная сумма выплаты одному победителю составит 15 000 рублей.
Первый этап акции продлится с 24 января по 13 февраля, второй — с 14 февраля по 6 марта, третий — с 7 по 27 марта.
Чтобы участвовать в акции, необходимо зарегистрироваться по ссылке open.ru/arctic и получить либо поддерживать статус Премиум или Light Премиум в банке "Открытие" до окончания соответствующего этапа. Кроме того, нужно оформить карту Opencard Премиум Visa Signature (бесплатно для премиальных клиентов банка) и оплачивать с ее помощью покупки на сумму от 10 000 рублей на любом из этапов акции.
Если участник во время акции выпустит дополнительную карту на третье лицо и по этой карте будет совершена любая покупка на сумму от 100 рублей, его шансы на выигрыш главного приза и кешбэка за конкретный этап удвоятся.
Каждый участник, ставший победителем, имеет право получить не более одного главного приза и не более одного кешбэка.
Победители акции "Открывая привилегии, откройте Арктику!" будут определяться с 14 февраля по 8 апреля, отдельно для каждого этапа. Главные призы и призовой кешбэк победители также получат поэтапно — с 14 февраля по 22 апреля.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.