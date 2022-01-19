Банк "Открытие": стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон

На сайте ugraloppet.ru открылась онлайн-регистрация участников на IX Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого выступает банк "Открытие". В этом году участникам предлагается выбрать стиль и трассу: 8 апреля пройдут соревнования классическим стилем на 50 км, 9 апреля — свободным на дистанциях 5,25 и 50 км.
"Мы надеемся, что среди участников марафона найдутся смельчаки, которые решатся пробежать марафон дважды: 8 апреля классическим стилем и 9 апреля — коньковым. Уверен, это сможет стать "фишкой" марафона 2022 года и добавит зрелищности и азарта соревнованиям", — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.
Организаторы надеются, что дополнительный день марафона сможет привлечь на лыжню новых профессиональных участников из зарубежных стран и других регионов России. В Ханты-Мансийск традиционно приезжают участники из 46 регионов России, даже из таких далеких, как Хабаровский край и Архангельская область, а также в гонке участвуют представители Казахстана, Молдовы, Латвии и США. Около 60% участников — жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, из которых много лыжников-любителей. На марафон приходят спортивными семьями, нередко на старт выходят семьи в трех поколениях. Также большое число участников из соседних с округом регионов — Тюменской области (9%), Свердловской области (8%), Пермского края и ЯНАО (по 4%). Много лыжников приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга.
К забегу на дистанции 25 и 50 км в этом году допускаются спортсмены старше 18 лет. Из-за пандемии участники от 65 лет и старше смогут принять участие в марафоне только в "заочном" виде. Для участия в марафоне российским участникам необходим QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19. Иностранные участники могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие". Ежегодно на это спортивное событие собирается несколько тысяч спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран. В 2021 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие 2,8 тысячи спортсменов.
Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД "Советский спорт" и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания "Югра" и информационно-аналитический портал siapress.ru.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.