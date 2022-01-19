В правительстве региона обсудили проект развития Загородного парка

В этом году в Самаре планируется приступить к реконструкции Загородного парка. Основные идеи проекта реновации знакового для города места отдыха обсудили на совещании, которое во вторник, 18 января, провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был проведен конкурс на проектирование и всенародное обсуждение проекта реконструкции парка. Проектировщики предложили свыше 80 концепций, жители региона подали десятки предложений и замечаний. Лучшие идеи легли в основу проекта будущего обновленного Загородного парка.
В соответствии с пожеланиями самарцев, планируется сохранить "лесной" характер места отдыха: зеленые насаждения обследуют экологи, в ходе реконструкции будут сохранены растущие в парке деревья и высажены новые. Останется прежним привычное самарцам разделение на "шумные" развлекательные и тихие прогулочные зоны.
Вместе с тем любимое место отдыха самарцев ждут большие перемены - в парке будет выполнен большой объем работ по благоустройству: строительство дорожек, мощение, освещение, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, появятся новые объекты, которые сделают посещение парка еще более комфортным и запоминающимся для детей и взрослых.
Изменения начнутся прямо с зоны входа: неподалеку расположатся стационарный пункт проката спортивного снаряжения, фонтан, малая сцена. Появится второй выезд с парковки.
Далее планируют разместить спортивную зону: Тарзанию, дорожки для скейтбордов и скалодром. Следом расположится большая территория для прогулок — "тихая" экозона, где планируют высадить дополнительные деревья, расширить дорожки без ущерба зеленым насаждениям.
Неподалеку от конного манежа планируют разместить фуд-зону с гастрономической ярмаркой и зону развлечений с аттракционами, фонтан и амфитеатр. Это участок станет условным центром парка. Рядом находится живописный склон, с которого открывается красивый вид на Волгу. Раньше здесь располагались небольшая горнолыжная трасса и подъемник.
По оценке проектировщиков, участок слишком маленький и опасный для полноценной горнолыжной трассы, а вот организовать здесь катание на санках и "ватрушках" вполне возможно. Решено также вновь построить здесь подъемник и "продлить" его маршрут до входной зоны.
Здесь также планируется расположить несколько смотровых площадок. А памятник культурного наследия, известный как дача Сипиной, намерены восстановить и разместить там кафе с летней верандой. Кроме того, предусмотрено строительство панорамного лифта, который с комфортом доставит на пляж маломобильных граждан.
Работы на объекте начнутся осенью текущего года.
"Необходимо срочно завершить проектирование объекта, провести конкурс на определение подрядчика и приступить к реконструкции. Провести все работы необходимо в кратчайшие сроки", — поставил задачу региональному министерству строительства Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.