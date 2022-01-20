Завершено расследование дела об убийстве 15-летней школьницы в Самарской области

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции № 3 по Советскому району УМВД РФ по Самаре Антона Безчетвертева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Напомним, поздним вечером 29 июля 2021 г. в п. Петра Дубрава обнаружен труп девушки с множественными ножевыми ранениями шеи.
В связи с повышенным общественным резонансом уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.
По данным следствия, Безчетвертев, находясь за рулем автомобиля Toyota RAV4 на территории пос. Петра Дубрава, допустил наезд на 15-летнюю школьницу. С целью сокрытия совершенного ДТП Безчетвертев имевшимся у него ножом нанес несовершеннолетней пять ударов в шею, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Расследование осложнялось выдвижением обвиняемым версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования полностью опровергнуты. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях