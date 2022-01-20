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Преступления Происшествия

Завершено расследование дела об убийстве 15-летней школьницы в Самарской области

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции № 3 по Советскому району УМВД РФ по Самаре Антона Безчетвертева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Напомним, поздним вечером 29 июля 2021 г. в п. Петра Дубрава обнаружен труп девушки с множественными ножевыми ранениями шеи.

В связи с повышенным общественным резонансом уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.

По данным следствия, Безчетвертев, находясь за рулем автомобиля Toyota RAV4 на территории пос. Петра Дубрава, допустил наезд на 15-летнюю школьницу. С целью сокрытия совершенного ДТП Безчетвертев имевшимся у него ножом нанес несовершеннолетней пять ударов в шею, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Расследование осложнялось выдвижением обвиняемым версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования полностью опровергнуты. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.

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