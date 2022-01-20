В Совете Федерации обсудили готовность регионов к новой системе обращения с отходами I и II классов

В среду, 19 января, заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов".

Участники заседания обсудили готовность регионов к новой системе обращения с отходами I и II классов, а также взаимодействие участников этого рынка на цифровой платформе федеральной государственной информационной системы (ФГИС ОПВК).

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, оценивая ситуацию в целом, отметил, что "одна из важных задач на сегодня - мониторинг процесса регистрации участников рынка в государственной информационной системе ФГИС ОПВК на региональном уровне. Это позволит отслеживать динамику и оперативно реагировать на возникающие проблемы в субъектах РФ".

"Инициатива Совета Федерации по системному мониторингу запуска новой системы обращения с отходами I-II классов в федеральных округах очень полезна. ПФО стал ключевым федеральным округом, где создается сеть экотехнопарков для глубинной переработки отходов с получением продуктов рециклинга. Соглашения федерального экологического оператора с региональными органами исполнительной власти заключили уже девять регионов ПФО", - высказался Игорь Буренков.

Он особенно подчеркнул, что наличие комфортной и безопасной среды для жизни - очень чувствительная для людей тема, влияющая на уровень социального самочувствия. С учетом этого в качестве одной из основных целей в нацпроекте "Экология" и федеральном проекте "Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов" закреплено обеспечение регионов необходимыми современными и экологичными комплексами по их переработке.

По мнению Игоря Буренкова, необходимо продолжить вести правильную просветительскую работу с населением: "По инициативе аппарата полномочного представителя и Федерального экологического оператора в трех регионах округа, где создаются экотехнопарки (Удмуртия, Кировская и Саратовская области), на протяжении последних двух лет реализуется сводный годовой план мероприятий по информационно-разъяснительной работе. В этом году подключается Нижегородская область, где планируется строительство такого комплекса.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев подвел итоги ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), которая станет единой платформой для экологически безопасного управления всей цепочкой промышленных отходов: "Информационная система ФГИС ОПВК успешно прошла тестовые испытания и была введена в эксплуатацию в декабре 2021 года. На данный момент в ней зарегистрировалось уже порядка двух тысяч компаний".

Важной частью повестки заседания рабочей группы стало подписание соглашения о сотрудничестве между федеральным экологическим оператором и Росприроднадзором.

"Для нас крайне важно выстроить взаимодействие с федеральным оператором таким образом, чтобы рынок обращения с отходами I и II классов был прозрачным, все образующиеся отходы и их дальнейшая судьба были учтены и зафиксированы в государственной информационной системе ФГИС ОПВК. Росприроднадзор имеет доступ к системе - это позволит планировать контрольно-надзорные мероприятия. В свою очередь, для бизнеса ФГИС - дополнительный инструмент показать контрольно-надзорным органам свою добросовестность и открытость", - отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Заключенное между федеральным экологическим оператором и Росприроднадзором соглашение о взаимодействии предполагает обмен информацией по вопросам создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов, взаимный обмен сведениями, проведение совместных консультаций по вопросам изменения и разработки нормативных правовых актов.

В состав рабочей группы вошли сенаторы РФ, депутаты Госдумы, представители федеральных органов исполнительной власти, объединений предпринимателей, научного и экологического сообществ, Госкорпорации "Росатом".