Новый офис банка "Открытие" начал работу в центре Самары

Центральный офис банка "Открытие" в Самаре, ориентируясь на потребности клиентов, переехал в исторический и деловой центр города по адресу ул. Ново-Садовая, 106 Г. В новом здании площадью более 1 500 кв. метров разместилась светлая и просторная клиентская зона, зоны обслуживания частных клиентов, выделено пространство для обслуживания премиальных клиентов, кассовый узел и зона банкоматов, работающих в круглосуточном режиме. Обновленное отделение сможет обслуживать более 150 клиентов в день и позволит банку продолжать наращивать свою клиентскую базу в регионе.
Офис ориентирован на работу как с розничными клиентами, так и с бизнесом. Здесь можно: выпустить кредитную и дебетовую карту, открыть вклад, оформить ипотеку или получить кредит наличными, сотрудники банка всегда проконсультируют по страховым и инвестиционным продуктам. Кроме того, обновилась зона Private banking, теперь она располагается на 1 этаже и имеет отдельный вход. Также для них увеличилось количество переговорных комнат и появилась возможность попасть в кассу прямо из офиса Private.
Дизайн нового отделения выполнен в современном фирменном стиле "Открытие", предполагающем больше простора и удобства для клиентов, обилие света и отсутствие перегородок между клиентом и специалистом банка. В оформлении использовались живые растения и преобладают натуральные материалы.
На первом и втором этаже расположились зоны обслуживания физических, юридических лиц, зона для обслуживания клиентов сегмента Премиум, кассовая зона, крупный инвестиционный бизнес и зона Private, хранилище ценностей клиентов. Для маленьких посетителей банка появилась свободная игровая территория.
На втором этаже находится администрация, центр ипотечного кредитования, переговорные для клиентов МСБ, КИБ и ипотечного центра, блок крупного инвестиционного, малого и среднего бизнеса, отдел по работе с проблемными активами, эквайринг, управление корпоративных продаж — на 3 этаже, переговорная на 2 этаже.
Все посетители смогут воспользоваться современной инфосистемой, электронной очередью, при желании пройти обучение по работе в мобильном банке, зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным WI-FI и туалетом.
К услугам посетителей банка — 4 банкомата, 2 из них работают в круглосуточном режиме. Для большего удобства клиентов в банке будет реализован сервис предварительной записи в это отделение: посетителю достаточно выбрать удобное время и оставить на сайте банка заявку на посещение, к назначенному времени специалист банка будет его ожидать.
"Мы выбрали новое место для нашего офиса, учитывая мнения большинства клиентов. Новая локация — это развивающийся арт-кластер, где сконцентрированы деловые и культурные активности. Сюда удобно приезжать, решать рабочие вопросы. Мы постарались создать место спокойствия и комфорта среди городской суеты. В новом офисе есть все необходимое для деловых переговоров, заключения сделок. Розничные клиенты также смогут в новом офисе получать услуги комплексно. Наша задача на ближайший год продолжать увеличивать долю на рынке банковских услуг в Самарской губернии, расширяя линейку услуг, как в рознице, так и в работе с предприятиями. Банк активно вовлечен как с финансовую деятельность региона, так и в социальные инициативы, поэтому новая локация идеально подходит не только для работы, но и для культурых коллабораций и совместных проектов", — прокомментировала релокацию центрального офиса региона управляющий банком "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.
Местоположение: Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.
Режим работы офиса:
Обслуживание физических лиц
Пн-Пт: (9:00-19:00)
Сб: 10:00-16:00
Вс: Вых
Обслуживание юридических лиц
Пн-Пт: (9:00-17:00)
Сб-Вс: Вых
Кассовое обслуживание клиентов и Депозитарий (Ячейки)
Пн-Пт: (9:00-19:00)
Сб: 10:00-16:00
Вс: Вых
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.