Новый офис банка "Открытие" начал работу в центре Самары

Центральный офис банка "Открытие" в Самаре, ориентируясь на потребности клиентов, переехал в исторический и деловой центр города по адресу ул. Ново-Садовая, 106 Г. В новом здании площадью более 1 500 кв. метров разместилась светлая и просторная клиентская зона, зоны обслуживания частных клиентов, выделено пространство для обслуживания премиальных клиентов, кассовый узел и зона банкоматов, работающих в круглосуточном режиме. Обновленное отделение сможет обслуживать более 150 клиентов в день и позволит банку продолжать наращивать свою клиентскую базу в регионе.

Офис ориентирован на работу как с розничными клиентами, так и с бизнесом. Здесь можно: выпустить кредитную и дебетовую карту, открыть вклад, оформить ипотеку или получить кредит наличными, сотрудники банка всегда проконсультируют по страховым и инвестиционным продуктам. Кроме того, обновилась зона Private banking, теперь она располагается на 1 этаже и имеет отдельный вход. Также для них увеличилось количество переговорных комнат и появилась возможность попасть в кассу прямо из офиса Private.

Дизайн нового отделения выполнен в современном фирменном стиле "Открытие", предполагающем больше простора и удобства для клиентов, обилие света и отсутствие перегородок между клиентом и специалистом банка. В оформлении использовались живые растения и преобладают натуральные материалы.

На первом и втором этаже расположились зоны обслуживания физических, юридических лиц, зона для обслуживания клиентов сегмента Премиум, кассовая зона, крупный инвестиционный бизнес и зона Private, хранилище ценностей клиентов. Для маленьких посетителей банка появилась свободная игровая территория.

На втором этаже находится администрация, центр ипотечного кредитования, переговорные для клиентов МСБ, КИБ и ипотечного центра, блок крупного инвестиционного, малого и среднего бизнеса, отдел по работе с проблемными активами, эквайринг, управление корпоративных продаж — на 3 этаже, переговорная на 2 этаже.

Все посетители смогут воспользоваться современной инфосистемой, электронной очередью, при желании пройти обучение по работе в мобильном банке, зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным WI-FI и туалетом.

К услугам посетителей банка — 4 банкомата, 2 из них работают в круглосуточном режиме. Для большего удобства клиентов в банке будет реализован сервис предварительной записи в это отделение: посетителю достаточно выбрать удобное время и оставить на сайте банка заявку на посещение, к назначенному времени специалист банка будет его ожидать.

"Мы выбрали новое место для нашего офиса, учитывая мнения большинства клиентов. Новая локация — это развивающийся арт-кластер, где сконцентрированы деловые и культурные активности. Сюда удобно приезжать, решать рабочие вопросы. Мы постарались создать место спокойствия и комфорта среди городской суеты. В новом офисе есть все необходимое для деловых переговоров, заключения сделок. Розничные клиенты также смогут в новом офисе получать услуги комплексно. Наша задача на ближайший год продолжать увеличивать долю на рынке банковских услуг в Самарской губернии, расширяя линейку услуг, как в рознице, так и в работе с предприятиями. Банк активно вовлечен как с финансовую деятельность региона, так и в социальные инициативы, поэтому новая локация идеально подходит не только для работы, но и для культурых коллабораций и совместных проектов", — прокомментировала релокацию центрального офиса региона управляющий банком "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.

Местоположение: Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г.

Режим работы офиса:

Обслуживание физических лиц

Пн-Пт: (9:00-19:00)

Сб: 10:00-16:00

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Обслуживание юридических лиц

Пн-Пт: (9:00-17:00)

Сб-Вс: Вых

Кассовое обслуживание клиентов и Депозитарий (Ячейки)

Пн-Пт: (9:00-19:00)

Сб: 10:00-16:00

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