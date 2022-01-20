Количество акционеров ВТБ в Самарской области выросло более чем в полтора раза

Количество акционеров ВТБ в Самарской области, по данным на 1 декабря 2021 г., составило почти 13 тыс. За год этот показатель в регионе прирос на 67%.
В целом по стране число розничных акционеров банка увеличилось на 71% и достигло 577 тыс. На их долю приходится 7% голосующих акций, что является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть держателей ценных бумаг пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг "Мультикарта", "Привилегия" и "Прайм".
"Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое", — комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.