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Количество акционеров ВТБ в Самарской области выросло более чем в полтора раза

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество акционеров ВТБ в Самарской области, по данным на 1 декабря 2021 г., составило почти 13 тыс. За год этот показатель в регионе прирос на 67%.

В целом по стране число розничных акционеров банка увеличилось на 71% и достигло 577 тыс. На их долю приходится 7% голосующих акций, что является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть держателей ценных бумаг пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг "Мультикарта", "Привилегия" и "Прайм".

"Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое", — комментирует главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко.

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