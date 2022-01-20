Замглавы Жигулевска отправили под стражу

Замглавы администрации Жигулевска отправили под стражу. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, чиновник получил от представителя ООО 23 млн руб. — часть от оговоренной ранее взятки 30 млн рублей. Деньги предназначались за помощь в снижении недоимки по налогам.

По мнению следователей, к преступлению также причастен депутат гордумы Жигулевска. Предположительно, он получил от замглавы города 15 млн руб. и должен был передать их сотрудникам налоговой. В отношении депутата также возбуждено по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.