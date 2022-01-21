Выходные в Самарской области будут снежные

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют снег в выходные, 22 и 23 января.
В пятницу днем, 21 января, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.
В субботу, 22 января, ночью облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Днем облачно. Снег, местами метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.
В воскресенье, 23 января, ночью облачно. Снег, местами сильный. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -7... -12 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -4... -9 °C.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.