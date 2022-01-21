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Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка "Открытие" вырос за 2021 год на 40%

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году банк "Открытие" выдал компаниям малого и среднего бизнеса кредитов на общую сумму 218 млрд рублей и профинансировал более 24 тысяч проектов.

Кредитный портфель МСБ банка "Открытие" вырос за год на 40%. При этом темп роста кредитного портфеля превысил рыночные показатели в 1,5 раза. В целом прирост рынка кредитования МСБ за 11 месяцев составил 22,3%, в то время как прирост "Открытия" составил 32,3% на основании данных ЦБ за 11 месяцев.

Банк активно развивает онлайн-кредитование через дистанционные каналы. В 2021 году 88% кредитов компаниям малого бизнеса было выдано без визита в банк. Система принятия решений построена на скоринговых технологиях, такой подход позволяет клиентам получать кредиты без залога и документов по суммам до 10 млн рублей.

Надия Черкасова, заместитель президента - председателя правления банка "Открытие", отметила: "В течение последних 12 месяцев мы наблюдали рост заявок на кредитование от предпринимателей, частично это был эффект отложенного спроса предыдущего года и доступности цифрового кредитования. Банк "Открытие" активно развивал digital-каналы, это позволило нам в 2021 году нарастить кредитование и выдать 88% кредитов малому бизнесу без визита в банк. Дополнительным драйвером роста кредитования стала реализация мер господдержки МСБ. По итогам 2021 года кредитный портфель госпрограмм банка достиг 66 млрд рублей, что составило 30% от общего кредитного портфеля МСБ".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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