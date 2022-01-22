"Крылья Своветов" завершили вничью матч со словенским "Целе"

В субботу, 22 января, "Крылья Советов" сыграли вничью в товарищеском матче со словенским "Целе", сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
По итогам контрольного матча счет составил 1:1. В составе самарской команды отличился Леонид Герчиков. Он забил гол на 49-й минуте.
"Крылья Советов" (стартовый состав): 81 Овсянников, 4 Солдатенков, 3 Чернов, 5 Горшков, 23 Бейл, 6 Якуба, 21 Иванисеня (8 Витюгов, 34'), 17 Зиньковский, 11 Ежов, 15 Глушенков, 19 Цыпченко.
Запасные: 1 Ломаев, 28 Никитенков, 7 Кабутов, 35 Гудков, 52 Смирнов, 93 Мотовичев, 25 Соколов, 27 Великородный, 9 Пиняев, 26 Герчиков.
Напомним, со словенской командой "Крылья" играли прошлой зимой здесь же, в Турции. Самарцы сыграли с подопечными Иржи Ярошика 1:1. Экс-футболист "Крыльев Советов" возглавлял "Целе" в период с декабря 2020 года по апрель 2021. (В чемпионате за это время было одержано две победы и две ничьи).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?