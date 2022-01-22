16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" интересуется нападающим "Рубина" Иваном Игнатьевым "Крылья Своветов" завершили вничью матч со словенским "Целе" Совет директоров "Крыльев Советов" возглавил Габибулла Хасаев "Крылья Советов" подтвердили переход Пруцева в "Спартак" СМИ: Зарплата Артема Соколова в "Крыльях Советов" составит 500 тыс. руб. в месяц

Футбол Спорт

"Крылья Своветов" завершили вничью матч со словенским "Целе"

БЕЛЕК. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 338
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 января, "Крылья Советов" сыграли вничью в товарищеском матче со словенским "Целе", сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: kc-camapa.ru

По итогам контрольного матча счет составил 1:1. В составе самарской команды отличился Леонид Герчиков. Он забил гол на 49-й минуте.

"Крылья Советов" (стартовый состав): 81 Овсянников, 4 Солдатенков, 3 Чернов, 5 Горшков, 23 Бейл, 6 Якуба, 21 Иванисеня (8 Витюгов, 34'), 17 Зиньковский, 11 Ежов, 15 Глушенков, 19 Цыпченко.

Запасные: 1 Ломаев, 28 Никитенков, 7 Кабутов, 35 Гудков, 52 Смирнов, 93 Мотовичев, 25 Соколов, 27 Великородный, 9 Пиняев, 26 Герчиков.

Напомним, со словенской командой "Крылья" играли прошлой зимой здесь же, в Турции. Самарцы сыграли с подопечными Иржи Ярошика 1:1. Экс-футболист "Крыльев Советов" возглавлял "Целе" в период с декабря 2020 года по апрель 2021. (В чемпионате за это время было одержано две победы и две ничьи).

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6