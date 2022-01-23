Двое детей отравились угарным газом в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за отравления двух детей угарным газом в квартире на ул. Партизанской. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Вечером 21 января детей 2020 и 2021 годов рождения госпитализировали с симптомами отравления угарным газом. Сейчас жизни и здоровью малолетних ничего не угрожает.

По предварительной версии, причиной случившегося было недобросовестное обслуживание и ремонт газового оборудования, которыми занималась управляющая компания.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По данным прокуратуры Самарской области, в квартире была неисправна газовая колонка. Надзорное ведомство начало проверять УК ООО "Развитие".