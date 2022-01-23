Рекорд за рекордом: 934 человека заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

В Самарской области за сутки 23 января выявили 934 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
На сегодня это максимум с начала пандемии в 2020 году. А всего за это время в регионе заразились 208 184 человека. Из них 184 312 — выздоровели, в том числе 1427 за последние сутки.
Умерли за сутки 10 зараженных, а всего — 6608.
В России за последние сутки зафиксировали 63 205 заражений. Всего с начала пандемии заразился 11 108 191 человек. Выздоровело за сутки 23 045 пациентов (за все время 10 023 622). Умерли 679 зараженных, а всего с начала пандемии — 326 112.
По данным стопкоронавирус.рф, на сегодня полную вакцинацию прошли 78 059 701 человек, что составляет 64,4%.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.