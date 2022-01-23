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Здравоохранение Общество

Рекорд за рекордом: 934 человека заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за сутки 23 января выявили 934 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

На сегодня это максимум с начала пандемии в 2020 году. А всего за это время в регионе заразились 208 184 человека. Из них 184 312 — выздоровели, в том числе 1427 за последние сутки.

Умерли за сутки 10 зараженных, а всего — 6608.

В России за последние сутки зафиксировали 63 205 заражений. Всего с начала пандемии заразился 11 108 191 человек. Выздоровело за сутки 23 045 пациентов (за все время 10 023 622). Умерли 679 зараженных, а всего с начала пандемии — 326 112.

По данным стопкоронавирус.рф, на сегодня полную вакцинацию прошли 78 059 701 человек, что составляет 64,4%.

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Пусть прививается , кто ее держит !

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ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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