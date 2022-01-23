Рекорд за рекордом: 934 человека заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

В Самарской области за сутки 23 января выявили 934 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

На сегодня это максимум с начала пандемии в 2020 году. А всего за это время в регионе заразились 208 184 человека. Из них 184 312 — выздоровели, в том числе 1427 за последние сутки.

Умерли за сутки 10 зараженных, а всего — 6608.

В России за последние сутки зафиксировали 63 205 заражений. Всего с начала пандемии заразился 11 108 191 человек. Выздоровело за сутки 23 045 пациентов (за все время 10 023 622). Умерли 679 зараженных, а всего с начала пандемии — 326 112.

По данным стопкоронавирус.рф, на сегодня полную вакцинацию прошли 78 059 701 человек, что составляет 64,4%.