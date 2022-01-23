Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за 2021 год. Всего было выпущено 43 921 единиц специализированной продукции, а также выполнен ремонт 354 единиц оборудования для предприятий нефтепроводной отрасли. Стоимость выпущенных и отремонтированных изделий составила около 600 млн руб. Производственные планы 2021 выполнены в полном объеме.
Всего номенклатура продукции ЦБПО включает 237 позиций, в том числе ледорезные установки, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", приспособления для установки и извлечения пробок вантузов, а также специализированные детали и оборудование, применяемые для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. В минувшем году в перечень продукции, выпускаемой ЦБПО, включены 50 новых позиций, в основном резино-технической продукции.
На базе ЦБПО производится машина для безогневой резки труб "Волжанка" в пяти модификациях. Ее использование позволяет безопасно производить весь спектр работ по вырезке дефектных участков нефтепроводов. В 2021 году проведена модернизация модели "Волжанка-4" в части повышения надежности закрепления на трубопроводе при производстве работ и эффективности охлаждения режущего инструмента. В частности, разработана новая конструкторская документация, изготовлен опытный образец и успешно проведены типовые испытания модернизированной модели.
В 2021 году в рамках повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции на ЦБПО пересмотрены и утверждены нормы времени на изготовление 176 деталей специализированной продукции машиностроения.
Вся продукция, выпускаемая ЦБПО, сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции и услуг ЦБПО в 2021 году стали 15 организаций ПАО "Транснефть".
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее