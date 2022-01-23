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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в 2021 году почти 44 тыс. единиц продукции

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" подвела итоги производственной деятельности за 2021 год. Всего было выпущено 43 921 единиц специализированной продукции, а также выполнен ремонт 354 единиц оборудования для предприятий нефтепроводной отрасли. Стоимость выпущенных и отремонтированных изделий составила около 600 млн руб. Производственные планы 2021 выполнены в полном объеме.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Всего номенклатура продукции ЦБПО включает 237 позиций, в том числе ледорезные установки, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", приспособления для установки и извлечения пробок вантузов, а также специализированные детали и оборудование, применяемые для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. В минувшем году в перечень продукции, выпускаемой ЦБПО, включены 50 новых позиций, в основном резино-технической продукции.

На базе ЦБПО производится машина для безогневой резки труб "Волжанка" в пяти модификациях. Ее использование позволяет безопасно производить весь спектр работ по вырезке дефектных участков нефтепроводов. В 2021 году проведена модернизация модели "Волжанка-4" в части повышения надежности закрепления на трубопроводе при производстве работ и эффективности охлаждения режущего инструмента. В частности, разработана новая конструкторская документация, изготовлен опытный образец и успешно проведены типовые испытания модернизированной модели.

В 2021 году в рамках повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции на ЦБПО пересмотрены и утверждены нормы времени на изготовление 176 деталей специализированной продукции машиностроения.

Вся продукция, выпускаемая ЦБПО, сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции и услуг ЦБПО в 2021 году стали 15 организаций ПАО "Транснефть".

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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