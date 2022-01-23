Баскетболисты "Самары" обыграли "Руну" - 89:74

В воскресенье, 23 января, БК "Самара" в МТЛ Арене сыграл в "Руной" из Москвы.
Самарцы были лидерами во всех четвертях и выиграли со счетом 89:74.
Следующую игру волжане проведут с "Югрой".
В воскресенье, 23 января, БК "Самара" в МТЛ Арене сыграл в "Руной" из Москвы.
Самарцы были лидерами во всех четвертях и выиграли со счетом 89:74.
Следующую игру волжане проведут с "Югрой".
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.