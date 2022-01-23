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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" обыграли "Руну" - 89:74

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 23 января, БК "Самара" в МТЛ Арене сыграл в "Руной" из Москвы.

Самарцы были лидерами во всех четвертях и выиграли со счетом 89:74.

Следующую игру волжане проведут с "Югрой".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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