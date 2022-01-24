Филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре перешел на электроэнергию из возобновляемых источников

Самарский филиал компании "Нестле" перешел на потребление электроэнергии из возобновляемых источников, что позволит снизить уровень выбросов СО₂ в атмосферу на 10 тысяч тонн в год. В качестве "зеленой" альтернативы на предприятии теперь используется электрическая энергия, выработанная на ветровых станциях. Компания также инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на фабрике, чтобы сократить общее количество потребляемой энергии.

Филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре уделяет серьезное внимание вопросам экологии. Снижение влияния на окружающую среду является одним из ключевых приоритетов предприятия.

"В рамках глобальных обязательств "Нестле" мы стремимся к нулевому воздействию на окружающую среду. Так, например, за период с 2010 по 2021 год нашему предприятию удалось снизить объем выбросов парниковых газов на тонну готовой продукции на 56%. Переход нашей фабрики на потребление электроэнергии из возобновляемых источников — это важнейший проект на пути к дальнейшему снижению выбросов СО₂ в операционной деятельности предприятия. Мы гордимся тем, что вносим вклад в сохранение планеты для будущих поколений", — рассказал директор филиала ООО "Нестле Россия" в Самаре Юэн Хорман.

Предприятие реализует комплекс инициатив по снижению выбросов СО₂, экономии водных ресурсов, совершенствованию ассортимента и упаковки продукции. На текущий момент 98% всего объема упаковки на фабрике "Нестле" в Самаре являются пригодными для переработки. Так, например, подложки конфет "Комильфо" и "Родные Просторы" стали прозрачными и полностью пригодными для переработки. К 2025 году на глобальном уровне "Нестле" планирует сделать 100% своей упаковки пригодной для переработки и повторного использования. Кроме того, регулярные проекты по экономии воды позволили филиалу ООО "Нестле Россия" в Самаре снизить потребление воды на 67% за период с 2010 по 2021 год, а установленные на предприятии высокотехнологичные водоочистные сооружения обеспечивают полный цикл очистки промышленных вод самарской фабрики "Нестле" от всех типов загрязнений: механических, биологических и химических.

В январе 2022 года "Нестле Россия" объявила о завершении перехода всех российских фабрик на потребление электроэнергии из возобновляемых источников.

На глобальном уровне в своей операционной деятельности компания намерена перевести свои производственные площадки, офисы и складские центры по всему миру на 100% использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году. Это обязательство является частью глобальной дорожной карты "Нестле" по снижению воздействия на климат, согласно которой компания стремится сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году и достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.