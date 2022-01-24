"Крылья Советов" завершили первый сбор победой

В понедельник, 24 января, "Крылья Советов" завершили первый сбор в Турции победой.
Самарский клуб встречался с сербским "Радником" и обыграл его - 2:0.
Голы забили Иванисеня и Зиньковский.
Следующий матч состоится 29 января. "Крылья" встретятся с македонским клубом "Академия Пандев".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?