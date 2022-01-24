Виктор Кудряшов: "В Тольятти строятся новые социальные объекты"

В пятницу, 21 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал с рабочим визитом на строящихся объектах Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района Самарской области.
Первый вице-губернатор посетил площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса с катком, бассейном и универсальным спортивным залом в микрорайоне "Певческое поле" Комсомольского района Тольятти. Еще год назад продолжение строительства было под угрозой - инвестор настаивал на своем видении проекта, "сокращенном варианте" комплекса.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и правительство региона настояли, чтобы спортивный объект сохранил многофункциональность, в дополнение к средствам инвестора было направлено бюджетное финансирование. Теперь ФОК на Коммунистической - это комплекс из трех блоков общей площадью 10000 кв. м, который будет включать в себя каток с искусственным льдом, взрослые и детские бассейны, а также универсальный спортивный зал, предназначенный для проведения игр в волейбол, баскетбол, гандбол и теннис.
"В Тольятти продолжается развитие, строятся и будут строиться новые социальные объекты, сегодня мы были на спортивном объекте - ФОКе "Певческое поле". Чуть более года назад стройке угрожала заморозка, сегодня мы видим, что работы ведутся очень активно, завершение планируется на май текущего года, и уже летом люди смогут пользоваться бассейном, ледовым дворцом, спортивным залом. Сегодня нет финансовых вопросов, нет вопросов с организацией работ, фактически завершается отделка, поэтому я уверен, что этот объект уже скоро порадует горожан", - отметил Виктор Кудряшов.
Затем председатель правительства осмотрел строящуюся школу в Автозаводском районе Тольятти на 1600 учебных мест. Объект возводится в рамках национального проекта "Образование".
Будущая школа расположится в шести блоках общей площадью 8,5 тыс. кв. м. На территории образовательного учреждения будет организовано несколько функциональных зон: площадка для торжественных мероприятий, зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны. Проектом предусмотрены столовая на 800 мест, 25-метровый бассейн, несколько спортзалов и библиотек. На улице планируется построить стадион, баскетбольную, волейбольную площадки, а также площадку для отдыха.
"Мы находимся на площадке строительства самой большой, самой современной школы в Тольятти. Это очень интересный проект. Ввод этого объекта в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Есть некоторое отставание от графика, поэтому мы сюда и приехали. Но сегодня все организационные и финансовые вопросы практически решены. Остались вопросы подключения к сетям, эта проблема становится характерной для Тольятти, будем с этим отдельно разбираться и искать решение. Уверен, что мы эту проблему решим, и школа будет введена в срок", - прокомментировал председатель правительства.
Отступления от первоначального графика имеют объективный характер: изменилось законодательство, и проект здания необходимо было привести в соответствие с ним. Менять проект пришлось буквально на ходу.
"Не могу не отметить большую роль губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и правительства области - благодаря им мы смогли в сжатые сроки изменить проект и получить заключение экспертизы", - подчеркнул глава Тольятти Николай Ренц.
Виктор Кудряшов сообщил о новых планах по строительству школы в Тольятти: "Уже в феврале мы планируем подписать концессионное соглашение на новый объект - это школа в 18 квартале Тольятти. Работы начнутся в этом году", - сообщил Виктор Кудряшов.
Председатель областного правительства оценил также степень готовности железнодорожной ветки, строящейся для обеспечения деятельности Особой экономической зоны Тольятти. Ее строительство находится на завершающем этапе, в настоящее время по пути уже курсирует пусковой поезд, который готовит ветку к открытию движения.
Виктор Кудряшов побывал на площадке логистического центра Магнитогорского металлургического комбината. Гигант российской металлургии создал в ОЭЭ Тольятти крупный производственно-логистический центр для нужд автопромышленности. Центр площадью более 30 тыс. кв. м стал первым объектом такого рода в России. Складская мощность площадки - 150 тыс. т. Произведенный в Магнитогорске металл будет доставляться и храниться именно на этой логистической площадке, откуда будет обеспечивать автозаводы страны металлопрокатом объемом от 500 тыс. т в год. Возведение здания центра уже завершено. Это крупнейший инвестиционный проект экономической зоны, который уже начал играть важную роль в ее дальнейшем развитии.
"Буквально на следующей неделе мы заключаем соглашение с новым инвестором особой экономической зоны, который будет работать вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Предприятие будет заниматься переработкой металла. Это новые рабочие места и новые инвестиции. Сейчас мы ожидаем очень большой всплеск активности инвесторов, которые работают с металлом, занимаются заготовкой, нарезкой, изготовлением различного рода изделий, все это будет размещаться здесь, в Особой экономической зоне Тольятти. И буквально через месяц в экспертизу зайдет проект создания сетей для третьей очереди ОЭЗ", - сообщил председатель облправительства.
Виктор Кудряшов провел в ОЭЗ совещание по завершению строительства железнодорожной ветки.
Затем первый вице-губернатор вместе с министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным отправился на место строительства моста через Волгу в составе обхода Тольятти и международного транспортного коридора Европа - Западный Китай.
Строительство моста идет полным ходом и в зимних условиях. На возведении объекта (на всех этапах) задействованы 1700 человек, 448 единиц техники, 74 плавсредства, в том числе три судна ледокольного класса. В настоящее время работы ведутся на всех 26 опорах моста. Выполнена надвижка пролетных строений - двух на правом берегу и трех на левом. Уже построено 662 м будущего моста, протяженность которого составит почти 3,7 тыс. м, уложена 61 тыс. куб. м бетона.
В ходе рабочего блиц-совещания с подрядной организацией обсудили ход строительства, взаимодействие с поставщиками и ресурсоснабжающими организациями, оформление земель и другие вопросы.
После этого Виктор Кудряшов вместе с министром энергетики и ЖКХ Александром Мордвиновым отправился в Жигулевск и поселок Яблоневый овраг, который входит в состав этого городского округа. Здесь глава регионального кабмина осмотрел две котельные, модернизированные в рамках государственно-частного партнерства.
"Наш регион - абсолютный лидер в стране в сфере государственно-частного партнерства, и проекты, связанные с концессиями в сфере ЖКЖ, - это наиболее популярная тема для концессионных соглашений. Уже более 20 у таких проектов у нас уже реализовано, а особенность этого проекта - в том, что здесь нам удалось привлечь значительные ресурсы из федерального бюджета, из Фонда реформирования ЖКХ. 381 млн руб. сегодня привлечено на реконструкцию, а фактически на строительство трех новых котельных в Жигулевске. Устаревшее оборудование было заменено, сейчас здесь самое современное новое оборудование, и управляющая компания фиксирует значительную экономию по газу, электричеству и воде. Повышается надежность теплоснабжения потребителей, проекты очень успешные. Поэтому мы рассматриваем возможность привлечения дополнительных средств на модернизацию еще трех объектов здесь, в Жигулевске. Это позволит на долгие годы гарантировать бесперебойное снабжение населения и промышленных потребителей всеми видами энергоресурсов", - оценил результат реализации проекта председатель правительства.
Котельные будут работать в автоматизированном режиме, без участия персонала. "Что очень важно, население не почувствует в связи с модернизацией оборудования дополнительной нагрузки, связанной с ростом тарифов, они останутся на прежнем уровне, это станет возможным за счет экономии ресурсов", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
В завершение поездки первый вице-губернатор провел рабочее совещание по социально-экономическому развитию городского округа Жигулевск и дальнейшим планам по модернизации котельных в рамках государственно-частного партнерства.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.