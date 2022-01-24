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Банк "Открытие" обновил мобильный и интернет-банк для компаний МСБ

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Бизнес-портале" — интернет и мобильном банке "Открытия" для бизнеса стали доступны новые услуги и сервисы. В частности, клиентам предоставлена демоверсия, в которой можно протестировать самые популярные сервисы онлайн.

Демоверсия доступна по ссылке bp.open.ru без ввода реквизитов и личных данных. Любой желающий может посмотреть и оценить удобство работы со счетами, а также протестировать рублевые и валютные платежи, бизнес-карты, зарплатный проект или депозитные и кредитные продукты.

Добавлены инструменты для предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения. Теперь в разделе "Налоги и взносы УСН" можно воспользоваться сервисом бесплатного расчета налогов, отрегулировать размер доходов для уплаты налога — добавить в расчет суммы из других банков, уменьшить доходы вручную, а также увидеть напоминания о предстоящих страховых взносах и платежах по УСН. Также можно подключить услугу "Открытая бухгалтерия". Она поможет вести учет, рассчитывать налоги и готовить декларации для ИП и малых предприятий.

Появились новые типы ордеров для обмена валют. Теперь не нужно постоянно отслеживать курс — достаточно выбрать нужные параметры сделки. Для онлайн-конверсии доступны расширенные функции — желаемая цена, стоп-цена, плавающая стоп-цена и принудительное исполнение сделки.

В мобильном банке доступен сервис перевода валютной выручки. Клиенты-экспортеры могут получать оплату от международных контрагентов в валюте и переводить ее с транзитного счета на расчетный. Поступившую сумму можно перевести в рубли — полностью или частично. А списать валютные средства, поступившие со своего валютного счета из другого банка, или вернуть их отправителю возможно через интернет-банк.

Со всеми обновлениями "Бизнес-портала" можно ознакомиться в дайджесте событий opendigest.ru.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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