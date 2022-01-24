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ЖКХ и благоустройство Общество

Робот-диагност проверил трубопроводы на территории Безымянской отопительной котельной

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" проверил трубопроводы Безымянской отопительной котельной с помощью телеуправляемого комплекса ("робота-диагноста"). Технология внутритрубной диагностики стала дополнительным способом проверки надежности работы источника, обеспечивающего теплом жителей и организации Кировского и Промышленного районов.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

При обследовании механизм погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и определяет толщину стенок коммуникаций с помощью метода переменного намагничивания. Также "робот" позволяет визуально обследовать сети. На Безымянской отопительной котельной робот преодолел несколько ключевых участков общей протяженностью около 500 метров. Все выявленные дефекты были оперативно устранены.

Напомним, широкое использование телеуправляемого диагностического комплекса для обследования труб началось на предприятиях филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" с 2021 года. За этот период он обследовал свыше 3 км теплотрасс на 13 участках в Самаре и Новокуйбышевске. Самой протяженной трассой для "робота" стала ул. Карбышева в областной столице, где комплекс преодолел внутри тепломагистрали свыше 600 метров.

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