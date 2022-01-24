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Клиенты РСХБ могут вернуть 20% стоимости путешествий по России с картой "Мир"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владельцы карт "Мир" Россельхозбанка с 18 января 2022 года могут приобрести туристические поездки по стране с кешбэком 20%. Акция действует при онлайн-оплате туров или проживания, произведенной по карте "Мир", зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы "Мир", в период с 18 января по 12 апреля 2022 года. Путешествие должно состояться в период с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в отелях и санаториях, для круизов и железнодорожных туров срок окончания поездки 1 июня 2022 года. Минимальная продолжительность путешествия — 2 ночи (3 дня). Акция распространяется на предложения от туроператоров, отелей и агрегаторов, размещенные на сайте мирпутешествий.рф и участвующие в госпрограмме.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Россельхозбанк активно поддерживает внутренний туризм: мы развиваем площадку для размещения агротуров Свое За городом, помогаем фермерам запускать свои туристические предложения, обучаем их этой деятельности в "Школе фермера" и традиционно участвуем в акции Ростуризма и платежной системы "Мир". Последние полтора года россияне активно пользовались возможностью посетить красивейшие места нашей Родины и при этом сэкономить, вернув 20% стоимости поездки. Эта программа показала свою востребованность, и мы рады принимать участие в очередной волне акции", — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Все маршруты, включенные в программу, доступны на сайте мирпутешествий.рф. Оплата должна быть осуществлена онлайн на странице акции на сайте выбранного туроператора или отеля. Перед оплатой тура необходимо зарегистрировать карту "Мир" в Программе лояльности платежной системы на https://privetmir.ru/russiatravel/. Кешбэк составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку. Ограничений по стоимости путешествия нет. При размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории) оно должно состояться в период с 18 января по 30 апреля 2022 года, а в случае поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах (круизные суда, железнодорожные поезда), — с 18 января по 1 июня 2022 года.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте мирпутешествий.рф, в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте РСХБ www.rshb.ru.

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