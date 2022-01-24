В Самаре работодатель погибшего водителя погрузчика не торопился обращаться в прокуратуру

В Самаре прокуратура обнаружила, что работодатель не сообщил вовремя о несчастном случае, в котором погиб сотрудник.

Вечером 10 января на территории ТЦ "Империя" на Московское шоссе убирали снег на стоянке. Водитель завел минипогрузчик, взобрался сзади на кабину, после этого его зажало правой стрелой. В результате мужчина погиб.

При этом работодатель сообщил в прокуратуру о ЧП позже, чем должен был.