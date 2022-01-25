В правительстве Самарской области подвели итоги работы Государственной жилищной инспекции за 2021 год

В понедельник, 24 января 2022 года, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в формате видеоконференции, передает пресс-служба облправительства.

Традиционно совещание началось с доклада начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, который рассказал, что чрезвычайных ситуаций за прошедшую неделю не зарегистрировано. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу, на реках области ледостав, толщина льда до 38 см. Произошло 57 техногенных пожаров. В настоящее время проводится работа по тушению твердых бытовых отходов на полигоне в районе населенного пункта Среднее Аверкино м.р. Похвистневский. Для тушения привлечено 23 человека, 15 единиц техники.

Виктор Кудряшов поручил подключиться к этой работе департаменту по вопросам общественной безопасности региона, совместно с МЧС оказав содействие муниципалитету в привлечении дополнительной техники.

Участники оперативного совещания обсудили подготовку к проведению ХХХ всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". По словам заместителя министра образования и науки Самарской области, руководителя департамента молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева, фестиваль состоится 18-24 мая 2022 года, церемония закрытия и подведение итогов запланированы на 23 мая. Перед началом фестиваля предполагается открыть монументально-скульптурную композицию.

В рамках фестиваля "Российская студенческая весна" состоится целая серия всероссийских мероприятий. С 1 по 7 марта в Самаре пройдут Восьмой Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России", Всероссийский образовательный форум организаторов студенческих событий "Студвесна.Культорги", а также семинар-совещание с руководителями региональных делегаций всех 85 субъектов России по подготовке к Российской студенческой весне.

Активно поступают заявки на волонтерскую программу фестиваля. Планируется участие в ней более чем 1300 добровольцев. Сергей Бурцев сообщил, что регистрация на портале dobro.ru продлится до 31 января включительно. Обучение волонтеров будет происходить поэтапно, с 20 февраля.

"Очень важное мероприятие, юбилейное. К тому же и родилась студвесна в Самаре. Ожидаем на фестиваль к нам участников из всех 85 регионов страны. Мероприятие всероссийского масштаба и должно быть проведено на самом высоком уровне. Коллеги, готовимся", - подытожил первый вице-губернатор.

О результатах работы государственной жилищной инспекции Самарской области за прошлый год и планах на 2022 год доложила руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова. Она сообщила, что в 2021 году в инспекцию поступило 41306 обращений граждан и юридических лиц (в аналогичном периоде прошлого года - 38506).

"В соответствии с поручением губернатора Самарской области в нашем регионе внедрен дополнительный пилотный проект с привлечением управляющих организаций Самарской области, для работы на платформе обратной связи ПОС, - рассказала Каткова. - Это удобный инструмент для работы с сообщениями граждан, который в дальнейшем позволит управляющей организации сократить количество бумажных обращений".

В рамках пилотного проекта в ПОС было заведено 10 управляющих организаций. В адрес управляющих организаций с июня прошлого года направлено 47 обращений, которые в настоящее время полностью отработаны. Всего в 2021 году в инспекцию посредством платформы обратной связи поступило 773 обращения, которые также отработаны.

В 2021 году сотрудниками инспекции проведено 9235 мероприятий по контролю, проверено 7559 лицензиатов и 1676 иных юридических и физических лиц. В результате обследования выявлено более 6800 нарушений обязательных требований, в основном это нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

За отчетный период органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам выдано 3823 предписания об устранении выявленных инспекцией нарушений. Объявлено 1995 предостережений юридическим лицам на принятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе 54% - лицензиатам, 46% - иным юридическим лицам. В отношении фактов нарушений обязательных требований специалистами инспекции возбуждено 3368 дел об административных правонарушениях, при этом в отношении лицензиатов - 62%.

В целях выявления организаций, не осуществляющих ежедневных дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах, инспекцией организованы ежедневные рейды. Еженедельно более 50 инспекторов выходят на территорию для осуществления надзора за управляющими организациями по выполнению обработки подъездов. За прошлый год инспекторами обследовано 21390 МКД. В отношении управляющих организаций, должностных и физических лиц возбуждено 179 административных дел.

В 2021 году с мая по август, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, проводился месячник по контролю дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, а также внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования. В рамках месячника были организованы совместные ежедневные рейды с газовыми службами и управляющими организациями, в день проверялось более 70 многоквартирных домов.

В ходе рейдов контролировалась работа внутридомового и внутриквартирного газового оборудования - плит, колонок, вентиляционных каналов. Проверено 2847 МКД, что составляет 15,5% от общего количества газифицированных многоквартирных домов. В ходе рейдов было выявлено 38 случаев нарушений использования и эксплуатации газового оборудования.

Также Виктория Каткова рассказала, что в 2021 году по поручению губернатора Самарской области реализован проект "Центр поддержки председателей советов МКД "Мой Дом". В рамках проекта сотрудниками инспекции проведено более 400 семинаров-тренингов для председателей советов МКД. Она отметила, что обучающие семинары-тренинги позволили повысить правовую грамотность председателей советов в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

Инспекцией в Самарской области внедрен механизм публичной оценки деятельности управляющих компаний региона посредством формирования рейтинга управляющих организаций. Цель оценки организаций, управляющих многоквартирными домами, и формирования на основе этой оценки рейтинга - это создание источника информации для потребителей об управляющих организациях на рынке жилищных услуг.

В 2021 году в инспекции внедрены принципы "бережливого производства". Так, реализована процедура подачи заявлений через ЕПГУ в электронном виде, в связи с чем значительно сократились сроки предоставления услуги - с 45 дней до 14 дней. Увеличено количество автоматических операций при оказании государственной услуги с 4 до 16, сокращен срок отработки обращений органов социальной защиты населения по предоставлению сведений в ГИС ЖКХ (с 30 дней до семи дней).

"В прошлом году относительно прошлого периода какая наблюдается динамика по нарушениям в сфере содержания и эксплуатации жилищного фонда?" - задал вопрос председатель областного правительства. Руководитель инспекции отметила активную позицию органов местного самоуправления, много внимания уделялось профилактической работе.

"Количество неисполненных предписаний сокращается, кардинально меняется контрольно-надзорная деятельность", - отметила она. Там, где не соблюдаются сроки устранения предписаний, используется практика обращения в суд.