Дмитрий Богданов: "Мы берем на себя риски инвесторов, в том числе по строительству производственных корпусов"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил с рабочим визитом Тольятти. Глава областного минэкономразвития оценил ход строительства производственно-логистического центра Магнитогорского металлургического комбината в особой экономической зоне "Тольятти". Строительство здания центра уже завершено.

Распределительный центр станет первым аналогичным объектом для нужд автопромышленности в стране. Его складская мощность составит 150 тысяч тонн в год. Произведенный на Урале металл будет поставляться в Тольятти, а уже отсюда - распределяться на автозаводы страны. Логистический комплекс способен обеспечивать автопроизводителей металлопрокатом объемом от 500000 тонн в год.

Для того чтобы в ОЭЗ зашел металлургический комбинат, областное правительство приняло решение о строительстве железнодорожной ветки к особой экономической зоне. Проект реализуется по концессионному соглашению с ОАО "РЖД". "В концессии мы состыковали инвестора, которому нужны грузоперевозки, компанию РЖД, которая проинвестировала средства под понятный заказ, и регион, который подставил свое плечо в виде гарантий и минимального гарантированного дохода. Для ОЭЗ железная дорога - серьезная добавка к инфраструктуре, интересная для крупнотоннажных производств", - пояснил Дмитрий Богданов.

Сам резидент уже стал новой точкой роста внутри особой экономической зоны - разместиться в непосредственной близости от поставщика металла выгодно многим производственным компаниям. Это позволит им значительно сократить свои издержки.

"Металл нужен практически всем производственным предприятиям, за исключением производств в пищевой сфере. Склад металла Магнитогорского металлургического комбината - это возможность для любого предприятия разместиться рядом, иметь быстрый доступ к продукции, а также получать минимальные цены от производителя, - рассказал Дмитрий Богданов. - Привлечение в Самарскую область одного из мировых лидеров по производству стали сыграло большую роль в повышении инвестиционной привлекательности региона. Сегодня многие наши действующие предприятия уже налаживают работу с Магнитогорским комбинатом, а для новых инвесторов соседство с производителем металла может стать решающим фактором".

Еще одной точкой визита министра стало действующее предприятие по производству автокомпонентов - ООО "Нобель автомотив русиа". Здесь выпускаются системы передачи рабочих жидкостей автомобилей, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений и др. Предприятие стало одним из первых производств, запущенных на площадке ОЭЗ "Тольятти". Старт работы состоялся в 2014 году, сегодня здесь трудится более чем 200 человек. "Нобель автомотив русиа" активно работает на экспорт - в 2021 году объем выручки от работы на внешних рынках вырос более чем втрое по сравнению с 2020 годом и составил порядка 40% от всей выручки предприятия.

Как рассказал директор завода Вячеслав Кипуров, сразу после запуска предприятию пришлось столкнуться с экономическим кризисом. Справиться со сложностями помогло инвестирование в новые продукты, диверсификация бизнеса и заключение контрактов с потребителями новой продукции. "Сейчас одним из главных направлений для нас является экспорт - это обеспечивает стабильность работы предприятия. Мы продолжаем активно развиваться, внедрять новые продукты, налаживать отношения с новыми клиентами, углублять взаимодействие с традиционными потребителями нашей продукции, - рассказал Вячеслав Кипуров. - Нам очень помогает поддержка региональных властей. В период ковидных ограничений мы оперативно получали всю информацию о том, как нам строить дальнейшую работу, при любых сложностях мы получаем оперативную помощь".

Дмитрий Богданов также пообщался с руководством ООО "Форесия автомобильные решения". Предприятие было запущено в июне прошлого года. Старт работе завода в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Форесия" на территории региона будет выпускать автомобильные сиденья. "Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области - автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован такой высокотехнологичный инвестиционный проект", - отметил глава региона.

"Форесия" разместилась в индустриальном парке ОЭЗ. Производственный корпус под этот проект был построен регионом и предоставлен инвестору в аренду, с возможностью дальнейшего выкупа. Это первое предприятие, запущенное в ОЭЗ с применением такого механизма взаимодействия областного правительства и бизнеса.

Проект французской компании предполагает три этапа реализации. На предприятии "под одной крышей" будут осуществляться все технологические операции по производству сидений. Основными потребителями продукции предприятия служат АО "АвтоВАЗ", альянс Рено-Ниссан, Фольксваген Групп Рус. На предприятии уже создано 178 рабочих мест. В планах инвестора - трудоустроить до 1000 человек и выпускать 1500 машинокомплектов в день.

"Прошлый год стал для нашей компании очень успешным. В первую очередь мы гордимся переездом на новую площадку, в ОЭЗ "Тольятти". Мы успешно прошли испытания продукции перед нашим заказчиком и готовимся к запуску новых проектов. Сейчас, например, мы ждем запуска новой модели на АвтоВАЗе, для которой будут задействованы все три участка завода. В этом году мы также планируем запустить производство пены - абсолютно нового для нас продукта", - отметила директор ООО "Форесия автомобильные решения" Марина Давыденко.

"В 2021 году в Самарской области открылось более 20 производственных предприятий. Губерния уже завоевала репутацию региона, благоприятного и комфортного для инвесторов, и продолжает укреплять свои позиции в инвестиционном поле, - отметил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. - В регионе в режиме "единого окна" с инвесторами взаимодействует Агентство по привлечению инвестиций. Мы сопровождаем все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства. Мы делаем все, чтобы инвесторам было комфортно работать в Самарской области".

Рабочая поездка Дмитрия Богданова продолжилась в технопарке "Жигулевская долина". Здесь министр провел совещание с руководством управляющей компании технопарка по итогам работы в 2021 году и планам на новый, 2022-й год. Также глава областного минэкономразвития пообщался с потенциальным резидентом, готовым разместить в Тольятти свои новые проекты. "Комплексная поддержка инвесторов позволяет нам сейчас запустить целую новую отрасль, связанную с системами безопасностью. Этот проект сейчас активно реализуется совместно с резидентом ТОСЭР - компанией "Феррони", разместившей в технопарке свой исследовательский центр", - заметил Дмитрий Богданов.

"Мы регулярно посещаем наши ключевые инвестиционные площадки. Инвесторы оценивают инвестиционные возможности Самарской области в числе лучших в стране. По итогам третьего квартала 2021 года наш регион занимает первое место в ПФО по динамике роста инвестиций в основной капитал. За девять месяцев прошлого года этот рост составил 31,2%. В абсолютной величине это 220 млрд рублей - самое большое значение за всю историю наших измерений. Инвесторам нравится Самарская область, они активно сюда приходят. Даже в непростой период, связанный с пандемией, определенными ограничениями и разрывами в цепочках поставок, бизнес активно вкладывается в регион. И мы сделаем все, чтобы сохранить этот тренд. Мы берем на себя риски инвесторов, в том числе по строительству производственных корпусов, таким образом вкладываясь вместе с ними. Бизнес уже "распробовал" такой формат совместной работы. Еще один инструмент поддержки - реструктуризация федеральных бюджетных кредитов. Регион получает ее, если вкладывает средства в инфраструктуру для инвесторов. Более 5 млрд рублей мы уже распределили для инвесторов на следующие три года и, по факту, сейчас занимаемся проектированием территории под конкретные проекты, о которых уже договорились", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.