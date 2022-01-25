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Резидент технопарка "Жигулевская долина" разработал уникальное оборудование для обслуживания магистральных трубопроводов

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская компания "ВПК-Концепт" создала устройство, способное выполнять работы на трубопроводах в потенциально опасных для жизни условиях. Платформа ВПК-1 состоит из трех связанных между собой блоков, которые движутся в автоматическом режиме по заданному программой направлению продольно и поперек оси трубы. Каждый блок укомплектован парой всенаправленных колес Илона, что позволяет платформе двигаться в любом направлении по оси трубопровода.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание условий для развития малого бизнеса, в том числе высокотехнологических компаний, - важные направления реализации Стратегии лидерства региона. Она разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей.

"ВПК-Концепт" стала резидентом технопарка в 2021 году и уже уверенно развивается в сегменте обслуживания магистральных нефтегазотрубопроводов. За это время специалисты компании провели ряд успешных испытаний и получили патент на свое изобретение.

По словам директора ООО "ВПК-Концепт" Андрея Кузнецова, устройство может быть установлено на трубопроводе одним человеком и оснащено различным оборудованием для выполнения технологических операций при обслуживании и ремонте основных трубопроводов. Например, комплектом для снятия изоляции с поверхности трубопровода, оборудованием для лазерной обработки поверхности, диагностики и нанесения покрытий.

В продвижении продукта и поиске потенциальных клиентов "ВПК-Концепт" помогают меры поддержки и возможности, существующие для резидентов технопарка "Жигулевская долина". "Важным преимуществом статуса резидента технопарка служит возможность участвовать в различных информационных мероприятиях. На площадке "Жигулевской долины" проводится много полезных круглых столов, форумов и конференций, в которых мы стараемся участвовать. Для нас это удобно и выгодно - на подобных мероприятиях довольно легко найти потенциального заказчика в лице крупной компании", - пояснил Андрей Кузнецов.

Сегодня резидентами технопарка "Жигулевская долина" являются 273 компании, создавшие более двух тысяч рабочих мест.

"Мы всесторонне поддерживаем наших инноваторов и инженеров в продвижении их разработок, развитии высокотехнологических стартапов до уверенных в себе бизнес-проектов. Каждый резидент "Жигулевской долины" может обратиться за консультационной, образовательной, имущественной поддержкой, помощью в поиске источников финансирования, в том числе посредством привлечения ресурсов федеральных институтов развития", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Важно, что это полностью российская разработка - от чертежей до производства, которое находится в Самарской области. Благодаря поддержке регионального министерства экономического развития во главе с министром Дмитрием Богдановым мы как оператор инновационной деятельности региона создаем максимально комфортные условия для быстрого и качественного роста подобных проектов и уверены, что в скором будущем эта технология будет широко применяться не только в нашем регионе, но и на территории всей страны", - отметил руководитель оператора инновационной деятельности Самарской области, управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

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