"Открытие Капитал" (100% дочерняя структура банка "Открытие") реализовал комплексную сделку мезонинного финансирования с ООО "Сатурн - Управление активами" по приобретению 37 объектов коммерческой недвижимости. Структура сделки предполагает заключение долгосрочных договоров аренды приобретаемых объектов. "Открытие Капитал" планирует дальнейшее содействие росту портфеля недвижимости и акционерной стоимости ООО "Сатурн - Управление активами".
Генеральный директор "Открытие капитала", вице-президента банка "Открытие" Тимур Хамраев: "Наша задача не только предоставлять дополнительный источник финансирования своим партнерам, но и инвестировать в привлекательные проекты с высокой потенциальной доходностью".
"Для нас сотрудничество с банком "Открытие" важный шаг к еще более динамичному развитию бизнеса, позволяющий упрочить позиции на рынке. Мы продолжим искать новые рыночные возможности для наращивания портфеля качественных активов в сфере торговой недвижимости", — комментирует Михаил Князев, генеральный директор "Сатурн - Управление активами".
ООО "Сатурн - Управление активами" — операционная компания, целью которой является приобретение и дальнейшее управление портфелем коммерческой недвижимости, а также выстраивание долгосрочных отношений с федеральными ритейлерами.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.