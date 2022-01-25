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Аудитория крупнейшего экономического телеграм-канала России превысила 300 тысяч человек

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысило отметку в 300 тысяч человек. Сегодня это самый крупный канал России в категории экономика по данным Telegram Analytics. Средний охват одного поста — 80 тысяч просмотров. Популярность каналу обеспечивают профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ Капитал Инвестиции, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, инвестиционные идеи и подборки наиболее перспективных бумаг как на российском, так и на международных рынках.

ВТБ Мои Инвестиции — это официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции, бизнеса, который занимает лидирующие позиции на рынке управления капиталом в России. Сегодня под управлением ВТБ Капитал Инвестиции — 4,4 трлн рублей клиентских активов.

"Мы постарались через телеграм-канал дать широкому кругу инвесторов доступ к профессиональной экспертизе и аналитике высокого качества, которая ранее была доступна только нашим крупным клиентам. Сегодня, в период высокой волатильности на рынках, мы видим, что для людей особенно важен экспертный взгляд и качество информации, они стали более тщательно подходить к выбору ее источников. Нам доверяют, мы делаем востребованную рынком историю, будем и дальше развивать канал, пробуя новые форматы, доступные в Telegram", — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Канал ВТБ Мои Инвестиции был запущен осенью 2019 г. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ Капитал Инвестиции активно работают по данному направлению, развивая также бесплатную Школу инвестора ВТБ, организуя регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, в том числе с представителями эмитентов. В телеграм-канале ВТБ Мои Инвестиции также еженедельно проходят войсчаты с экспертами ВТБ Капитал Инвестиции, в рамках которых любой желающий может в прямом эфире задать свой вопрос и пообщаться с инвестиционными консультантами, аналитиками и другими специалистами.

Подписаться на канал: t.me/vtbmyinvestments.

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