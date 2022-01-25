Власти Самары добились сноса недостроев на ул. Гагарина

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Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск городского департамента градостроительства о сносе двух семиэтажек на ул. Гагарина, 175.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps