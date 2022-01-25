Власти Самары добились сноса недостроев на ул. Гагарина

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск городского департамента градостроительства о сносе двух семиэтажек на ул. Гагарина, 175.
Дома здесь возводило ООО "МВМ", учредителем и директором которого выступает глава ГК "Альянс" Михаил Жуков. Участок под недостроями площадью 4,5 тыс. кв. м находится в собственности компании.
25 февраля суд удовлетворил требования департамента. Теперь застройщик обязан снести здания в течение трех месяцев.
ГК "Альянс"известно проектами ЖК "Унисон" (на ул. Советской Армии, возле парка "Дружба"), ЖК "Космолет" (ул. Антонова-Овсеенко/ул. Советской Армии) и ЖК "Орбита" (пересечение Московского шоссе и ул. Димитрова).