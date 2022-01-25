В суд ушло дело директора Поволжского государственного колледжа

В Самаре завершили расследование уголовного дела сотрудников Поволжского государственного колледжа. Их обвиняют во взяточничестве, посредничестве в нем, а также в превышении полномочий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2020 г. директор колледжа получил от сотрудницы (посредника) 144 тыс. рублей. Деньги предназначались за зачисление на "бюджет" двух студентов.

Кроме того, в июне 2020 г. обвиняемый издал приказ о выплате преподавателю премии за занятия, которые фактически провел другой человек. Кроме того, стоимость занятия завысили в два раза.

В октябре 2018 г. директор потребовал от сотрудницы отдать ему часть полученных денег. При этом женщина не знала, что должна была получить премию за то, что ее студенты достигли хороших результатов в международном конкурсе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.