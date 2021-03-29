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Преступления Происшествия

Директора Поволжского государственного колледжа восстановили в должности

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 марта, Октябрьский райсуд Самары удовлетворил иск адвокатов директора Поволжского государственного колледжа Владимира Зацепина о восстановлении его на прежней работе, откуда мужчину уволили после возбуждения против него уголовного дела.

29 марта министерство образования исполнило решение суда. Впрочем, Зацепин все равно не сможет приступить к исполнению обязанностей, поскольку решением все того же министерства он отстранен от работы на период следствия и суда.

Напомним, летом 2020 г. в отношении Зацепина возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки". По версии предварительного обвинения, к Зацепину пришла его сотрудница Кузнецова, действовавшая в рамках оперативного эксперимента, и попросила устроить на юридическое отделение абитуриенток Белову и Скородумову.

"Зацепин выпроводил ее из кабинета со словами: "Не нужно мне твоих денег, оставь их себе", - пояснил ситуацию адвокат Зацепина Андрей Карномазов. - Следователь решил, что таким образом мой подзащитный распорядился этими деньгами по своему усмотрению. В результате было возбуждено уголовное дело за получение взятки".

После возбуждения дела, не дожидаясь решения суда о виновности Зацепина, прокуратура области направила представление в областное министерства образования с требованием увольнения.

По словам адвоката Рахманова, до сих пор следствие стоит на месте. Следователь Святослав Опритов никаких следственных действий с Зацепиным не проводил и не проводит. Суды уже дважды выносили определения о волоките, на которые не последовало никакой реакции. В результате суд не стал продлевать домашний арест.

"Следствие стоит на месте, как будто не знает, что вообще делать с этим делом", - сказал Андрей Карномазов.

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